Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Simone Lorini

DE ROSSI SI RITIRA. JUVE, MERCATO CHIUSO? CHIESA TRATTA IL RINNOVO, LA FIORENTINA PRONTA A CHIUDERE PER CUTRONE. IL MILAN VICINISSIMO A TODIBO, L'ATALANTA BLINDA DE ROON E GOSENS

La notizia di giornata arriva dall'Argentina: Daniele De Rossi dice addio al calcio giocato e saluta il Boca Juniors. L'ex centrocampista della Roma ha ringraziato il club argentino, ora è attesa per capire cosa farà "da grande". I tifosi della Roma lo immaginano in società, come allenatore o anche dirigente: d'altra parte, già nel momento dell'addio ai giallorossi, l'ad Fienga gli offrì carta bianca per un futuro nel club. Che però è ovviamente tutto da scrivere: il tycoon Dan Friedkin continua a trattare con Pallotta e studiare le carte, la fumata bianca dovrebbe arrivare a inizio febbraio. Nel frattempo, la Roma anche sul mercato attuale: Nzonzi è in rottura con il Galatasaray, dove sta giocando attualmente in prestito, e ha richieste in Inghilterra e Ligue 1.

Capitolo bianconeri: Sarri si augura un mercato già chiuso e potrebbe essere effettivamente così. Paratici ha ribadito di aver chiesto la possibilità di avere Kulusevski già a gennaio, ma lo svedese chiuderà la stagione al Parma. In uscita, Rabiot è considerato incedibile nonostante le offerte dell'Everton, e sembra tramontata anche la possibilità di vedere Emre Can al PSG con Leandro Paredes in bianconero. Dall'Inghilterra rimbalzano però le voci su un'accelerata della Vecchia Signora nei confronti di Emerson Palmieri: sarebbe un'azione di disturbo nei confronti dell'Inter, che sta provando a prelevare Marcos Alonso dal Chelsea. I Blues, ovviamente, non si libereranno di due terzini sinistri nel corso di questo mercato.

Capitolo Inter, appunto: al netto dell'eventuale manovra della Juve su Emerson Palmieri, resta complicata la possibilità di arrivare allo stesso Alonso. Per questo, Marotta e Ausilio si guardano attorno: nel mirino Kurzawa e Acuna. I nerazzurri continuano a rimanere alla finestra per Arturo Vidal, nonostante il Barcellona non abbia dato finora grandi spiragli. E ci si mette anche il Manchester United: i Red Devils sembrano pronti ad accelerare per il cileno. In chiusura, potrebbe tornare a Milano il portiere Andrei Radu: con l'arrivo di Perin dovrebbe fare il secondo a Genoa, uno scenario che non lo entusiasma di certo.

Il Milan ha accolto Ibra ma continua a lavorare per ampliare la rosa a disposizione di Pioli: l'affare per Todibo è ormai in dirittura d'arrivo. Col Barcellona è vicina la chiusura con la formula del prestito, con diritto di riscatto già fissato a 20 milioni di euro. Proprio coi blaugrana si potrebbe aprire un canale relativo al futuro di Leao: dato l'arrivo dello svedese, uno tra il giovane brasiliano e Piatek potrebbe infatti lasciare Milanello. E l'ex Lille piace al Barcellona. Sulle uscite, comunque, Boban e Maldini si danno da fare: Borini è nel mirino del Genoa, Rebic dovrebbe tornare all'Eintracht. Potrebbero partire anche Caldara (richiesto dall'Atalanta), Castillejo e Ricardo Rodriguez.

Ore calde in casa Fiorentina, dove la priorità è un attaccante. I viola sono molto vicini all'accordo col Wolverhampton per Patrick Cutrone: entro 48 ore dovrebbe esservi l'attesa fumata bianca. Poi tornerà d'attualità il tema legato a Federico Chiesa: dopo l'intervista "pacificatrice", l'esterno offensivo tratta il rinnovo. L'eventuale clausola risolutiva non sembra l'unica questione da dover risolvere, la società ha comunque messo sul piatto un adeguamento dell'ingaggio per il giocatore seguito a lungo da Juve e Inter.

Detto del ritorno di fiamma per Caldara, l'Atalanta lavora anche sui rinnovi: a giorni Gosens e De Roon firmeranno sino al 2024. In entrata, i bergamaschi sono sulle tracce di Raoul Bellanova, che potrebbe lasciare il Bordeaux a febbraio e piace anche al Verona. Gli scaligeri tra l'altro registrano le sirene dalla B per Tutino: l'Empoli è in pole, ma Ascoli e Crotone non mollano. La Sampdoria, dopo l'apertura pubblica di Osti, incontrerà domani l'agente di Kjaer; il Parma si prepara ad accogliere Jasmin Kurtic: dettagli da limare nell'accordo con la SPAL. Tripaldelli ptorebbe lasciare il Sassuolo: lo seguono Bologna, Fiorentina e Genoa.

IL BARCA RIVUOLE TRAORE. ANCELOTTI CHIEDE JAMES, IL BAYERN TENTA LO SCIPPO HAKIMI

Diventato virale grazie ai suoi muscoli, Adama Traoré potrebbe tornare il Barcellona: i catalani sono interessati a riportarlo a casa, ma ora piace anche a Manchester City e Liverpool. Ancelotti avrebbe voluto James Rodriguez già al Napoli, ora potrebbe trovarlo all'Everton: il club inglese sta infatti trattando per il fantasista colombiano.

Il Bayern Monaco si muove per Achraf Hakimi, terzino attualmente in prestito al Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid. Aumenta la concorrenza per Edinson Cavani, in uscita dal PSG e obiettivo dell'Atletico: all'ex Napoli pensano anche Chelsea e Manchester United. Marko Marin ha trovato una nuova casa: l'ex Fiorentina giocherà con la maglia dell'Al-Ahli.