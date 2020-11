Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 novembre

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, KHEDIRA SPINA NEL FIANCO. THURAM JR IDEA PER IL FUTURO. INTER, MILIK IDEA PER L'ATTACCO. MILAN, IL RINNOVO DI CALHANOGLU HA LA PRIORITA'. LAZIO, AVVIATI I COLLOQUI FRA LOTITO E INZAGHI PER IL PROLUNGAMENTO DEL TECNICO

JUVENTUS

Sami Khedira continua a essere una spina per la Juventus, con il giocatore che non è stato incluso nella rosa bianconera per Serie A e Champions League e non ha ancora raggiunto un accordo con il club per risolvere il proprio contratto da 5,5 milioni netti a stagione. Il giocatore vuole tenere duro e non ha intenzione di cambiare idea sulla permanenza. Ma fino a quando? Facile pensare che non farà fatica a trovare estimatori per una nuova esperienza, anche se la Juventus preferirebbe che la sua carriera non continuasse in Italia.

Fresco di convocazione in Nazionale, protagonista della straordinaria marcetta Champions del suo Borussia Monchengladbach, Marcus Thuram ha iniziato ad attirare le attenzioni e non solo per il cognome. Figlio d'arte, attaccante centrale, continua a segnare gol a grappoli e per questo aumenta la lista d'estimatori. Sul giocatore ci sono Manchester City, Barcellona e anche la Juventus.

INTER

La priorità del mercato di gennaio dell'Inter, sarà quella di affiancare a Lukaku un'altra punta, che permetta al belga di tirare il fiato ed evitare infortuni ma anche a Conte di avere altre soluzioni a gara in corso. Continua a piacere Olivier Giroud che vuole lasciare il Chelsea e farà pressione per allontanarsi da Lampard. Poi c'è Gervinho, che è stato vicino ai nerazzurri nell'ultimo giorno del mercato estivo. E infine entra in corsa anche Arkadiusz Milik, in scadenza col Napoli e cercato con insistenza anche da Roma e Fiorentina, oltre che dalla Juventus. Possibile che per il polacco venga proposto uno scambio. Vecino, che piace a Gattuso, pare chiuso da Bakayoko, mentre potrebbe tornare di moda il nome di Nainggolan o spuntare addirittura quello di Eriksen che i nerazzurri cercheranno di piazzare dopo il flop del suo primo anno in Italia.

Per l'Inter sarà impossibile puntare sull'acquisto di Ngolo Kanté nel corso del mercato di gennaio. Troppi alti i costi per provare a investire su di lui a metà stagione. Oltre a un attaccante da affiancare a Lukaku, i nerazzurri torneranno alla carica per l'acquisto di un esterno mancino. Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, entrambi in uscita dal Chelsea, sono i due nomi su cui Marotta e Ausilio proveranno a puntare.

Il Tottenham è pronto a tornare alla carica per Milan Skriniar dopo aver fallito l'acquisto in estate. Mourinho è un grande estimatore del difensore dell'Inter e ha deciso di provarci ancora appena verranno riaperte le trattative. Dopo il brutto infortunio di Van Dijk però, anche il Liverpool si sarebbe messo sulle tracce dello slovacco, facendo dunque concorrenza agli Spurs.

MILAN

Il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu è ogni giorno che passa una priorità maggiore per i dirigenti del Milan, con le pretendenti che aumentano dopo ogni partita. L'ultima squadra in ordine di tempo a essersi messa sulle tracce del centrocampista sarebbe addirittura l'Inter, con fonti tedesche che danno i nerazzurri fortemente interessate al giocatore che da tempo è nel mirino anche del Manchester United.

L'agente di Dominink Szoboszlai, ha fatto sapere ai media ungheresi che adesso è l'Arsenal la formazione più vicina al giocatore. Matyas Esterhazy, all'interno di una chiacchierata con Forbes riportata da Index, ha spiegato che non ci sarà un terzo giro di valzer col Milan: due tentativi e due trattative, adesso è l'Arsenal la strada il club più vicino a provare a prendere il crack del Salisburgo.

Lo Schalke 04 ha rifiutato un'offerta di circa 20 milioni di euro presentata dal Milan nelle ultime ore di mercato per Ozan Kabak. Il difensore turco ha una clausola di 45 milioni, una cifra difficilmente spendibile per un giocatore ancora abbastanza inesperto a livello internazionale. Così, considerando anche i tempi che corrono, la dirigenza del club tedesco sembra essersi convinta che una proposta simile per il giocatore non possa essere più rifiutata. Tanto più perché negli ultimi mesi è cresciuto un altro giovane difensore: Malick Thiaw, 19enne finlandese, ha dimostrato di potersi affermare in Bundesliga e ha già attirato le attenzioni del Liverpool. Lo Schalke vuole correre ai ripari e ha offerto al talento un contratto fino al 2024 senza nessuna clausola risolutiva.

LAZIO

Negli scorsi giorni Lotito e Simone Inzaghi hanno iniziato a parlare del prolungamento del contratto dell'allenatore. E' possibile che nel corso della sosta questi colloqui vengano approfonditi per gettare le basi del rinnovo, con l'auspicio da parte del presidente e di tutto l'ambiente biancoceleste, che la firma arrivi prima di Natale.

REAL MADRID, CARVAJAL VERSO IL RINNOVO FINO AL 2024. RAMOS VUOLE RIMANERE MA IL CLUB NICCHIA. PSG. TUCHEL SEMPRE NELL'OCCHIO DEL CICLONE: ALLEGRI, POCHETTINO E THIAGO MOTTA LE ALTERNATIVE

LIGA

Con un contratto in scadenza nel prossimo giugno e un rinnovo ancora tutto da definire Jerome Boateng continua ad attrarre numerosi club in vista delle prossime sessioni di mercato. Secondo quanto riportato dai colleghi della BILD il difensore dei bavarese è l’obiettivo primario di due club di Londra come Arsenal e Tottenham. Boateng (32) nel 2011 ha già affrontato la Premier League come giocatore del Manchester City.

Dani Carvajal e il Real Madrid stanno per raggiungere un accordo per prolungare il contratto del terzino fino al 30 giugno 2024, due anni in più rispetto alla scadenza dell'attuale accordo. Come riporta Marca, c'è grande armonia tra le parti e il patto sta per essere suggellato: il giocatore classe 1992 è un prodotto del settore giovanile del Real, dove è entrato all'età di 10 anni .

LIGUE 1

La sconfitta del Paris Saint-Germain a Lipsia (2-1) di mercoledì, la seconda in Champions League e la quarta stagionale, non è stata fatale a Thomas Tuchel, ma riduce di molto il suo "margine d'errore" entro la fine dell'anno solare. Così scrive L'Equipe nella sua versione cartacea: il tecnico tedesco sembra essere sempre più vicino all'addio con il club parigino e il divorzio potrebbe consumarsi prima della scadenza del contratto, a giugno. Leonardo sarebbe il promotore della "mozione di sfiducia" ma stavolta, a differenza di quanto successo in passato, sarebbe la proprietà a voler prendere la decisione. Nasser Al-Khelaifi, in particolare, vorrebbe concedere ancora un po' di tempo a Tuchel per tre motivi: da quando è alla guida del PSG, ha esonerato un solo allenatore a stagione in corso (Koumbaré nel 2011-12); inoltre, i costi di una risoluzione (10 milioni) sarebbero davvero alti in un momento così difficile dal punto di vista finanziario e Tuchel rimane sempre l'allenatore arrivato più vicino alla conquista dell'agognata Champions League. Tra Leonardo e il presidente, poi, ci sarebbero anche divergenze sull'eventuale sostituto: il dirigente brasiliano vorrebbe affidare la panchina a Max Allegri, mentre dal Qatar si fanno i nomi di Thiago Motta e Mauricio Pochettino.