Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 ottobre

Non solo Koulibaly, il Barcellona segue con molto interesse anche Lorenzo Insigne Come si legge sulle colonne de Il Mattino infatti, mercoledì sera Ariedo Braida, consulente per il mercato estero del Barcellona, era al San Paolo per visionare da vicino sia il difensore senegalese che l'attaccante italiano.

Il Bayern Monaco ha già scelto il sostituto di Arjen Robben, classe '84 in scadenza di contratto a giugno. Come riporta SportBild, infatti, i bavaresi sembrano fare sul serio per l'esterno d'attacco della Roma Cengiz Under: pronta un'offerta da circa 60 milioni di euro per il talento turco classe '97.

Il Napoli, come emerso ieri sulle frequenze di RMC Sport, è vicino al rinnovo di Piotr Zielinski. Rai Sport aggiorna la situazione legata a Elseid Hysaj, esterno albanese attualmente in scadenza nel 2021: l'emittente televisiva fa sapere che, per il nuovo contratto, il suo entourage chiede tre milioni di euro netti mentre il Napoli offre due milioni di euro più bonus. L'ex Empoli, attualmente, guadagna 1,8 milioni di euro.

Sembra riaprirsi l'asse di mercato Roma-Ajax, dopo l'operazione andata a buon fine per Kluivert e quella sfumata per Ziyech. Secondo il quotidiano olandese Voetbal International, Monchi avrebbe infatti messo gli occhi sul talentoso centrocampista Donny van de Beek, classe '97 che nei prossimi mesi potrebbe aver voglia di cambiare aria a causa delle poche partite da titolare giocate con i lancieri in questo inizio di stagione. La concorrenza però è tanta, visto che su di lui ci sono anche le big inglesi Chelsea, Arsenal e Manchester United.

BARCELLONA, JORDI ALBA SARA' BLINDATO: NEI PROSSIMI GIORNI IL RINNOVO. REAL MADRID, BENZEMA CAMBIA AGENTE: NOVITA' DI MERCATO IN ARRIVO. MANCHESTER CITY, PER LA DIFESA MONITORATO IL TALENTO GALLESE RONDON. BARCELLONA, IL GUANGZHOU COMUNICA IL RISCATTO DI PAULINHO PER 50 MILIONI. CHELSEA, CAHILL CAMBIA IDEA: RESTA E PUNTA L'EUROPA LEAGUE.

Jordi Alba è vicino al rinnovo col Barcellona. Nei prossimi giorni, secondo quanto riporta L'Esportiu, il terzino spagnolo dovrebbe infatti mettere nero su bianco il suo nuovo accordo coi blaugrana, con un importante adeguamento salariale. Quella attuale è la settima stagione del classe '89 con la maglia del Barça.

Karim Benzema cambia agente e passa all'agenzia "Best of You" del CEO Oscar Ribot. Nuova tappa per l'attaccante del Real Madrid, che lascia dopo tantissimi anni il suo storico agente Karim Djaziri. Una semplice scelta professionale o una strategia che preannuncia un imminente cambio di maglia? Ricordiamo che il francese la scorsa estate è stato accostato a Milan e Napoli. Lo riporta Marca.

Il Manchester City continua a lavorare per il presente, ma anche per il futuro. Come riporta il Daily Mirror, i Citizens avrebbero infatti messo gli occhi sul difensore gallese Joe Rodon. Classe 1997, il talentoso centrale dello Swansea ha ben impressionato mister Guardiola in quest'avvio di stagione (nove presenze in Championship finora) e sarà quindi oggetto di studio nei prossimi mesi.

Il Guangzhou Evergrande è pronto a riscattare Paulinho. Come riporta Marca, infatti, il club cinese avrebbe già comunicato al Barcellona di voler esercitare il diritto di riscatto fissato a 50 milioni di euro per il centrocampista brasiliano, tornato con la formula del prestito in Super League la scorsa estate dopo una stagione in maglia blaugrana.

Niente addio al Chelsea per Gary Cahill. Come informa il Sun, infatti, il difensore classe '85 avrebbe deciso di restare a Londra fino al termine della stagione e quindi la scadenza del suo contratto. L'obiettivo? Vincere l'Europa League coi Blues.