Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

© foto di Imago/Image Sport

JUVE: LA DIRIGENZA ALLONTANA IL RITORNO DI POGBA, IL BARCELLONA NON PUNTA SU BENATIA. INTER: CONTATTO CON LA SAMPDORIA PER ANDERSEN, RANOCCHIA VERSO L'ADDIO. MILAN: WENGER SMENTISCE IL POSSIBILE APPRODO IN ROSSONERO, DALL'ARSENAL PUO' ARRIVARE RAMSEY. LAZIO: RINNOVI IN VISTA PER LULIC, LEIVA E CATALDI. CHIEVO: IDEA JOSE' MAURI. BOLOGNA: PULGAR VERSO IL NUOVO CONTRATTO. GENOA: PERINETTI BLINDA JURIC E ALLONTANA LE PRETENDENTI A PIATEK -

Paratici, responsabile dell'area sport della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky poco prima della partita di Champions contro il Manchester United: "Pogba? Ci siamo salutati già a Manchester. E' un ragazzo al quale vogliamo molto bene, oltre ad essere un grande giocatore, ma è dello United, per cui è inutile parlarne".

Nelle scorse ore, oltre ad Arsenal e Manchester United, anche il Barcellona sembrava essere sulle tracce di Benatia della Juve. Sembrava, visto che secondo il Mundo Deportivo i blaugrana non hanno preso in considerazione il profilo del marocchino in vista di gennaio. Il suo entourage si sta muovendo con diversi club europei, ma il Barça come detto non sembra essere fra questi.

Punto sull'Inter. Contatto tra Ausilio e Romei per il difensore Andersen, uno dei migliori di questo inizio di stagione per la Sampdoria. I due si sono incontrati al Breda di Sesto San Giovanni, con due pedine che possono entrare nell'affare: Colidio e Emmers. A riportarlo è Tuttosport. In questo momento Ranocchia è più lontano dall'Inter 2019-20: il contratto del difensore centrale scade il 30 giugno e non ci sono stati contatti per un eventuale rinnovo. Anche perché il contratto è molto costoso - 2,4 milioni di euro, poco meno di quello di Handanovic - e dopo il prolungamento per Joao Miranda non è in programma, almeno per il momento, nessun intervento per la difesa. Così a giugno Ranocchia, arrivato quasi 8 anni fa, dovrebbe salutare i nerazzurri.

Capitolo Milan. Anche il Daily Express riporta la smentita di Wenger in merito alle voci che si sono sparse nelle scorse ore in merito al suo possibile approdo sulla panchina rossonera al posto Rino Gattuso: il francese ha definito queste indiscrezioni come "fake news". Si continua a lavorare per il rinnovo di Suso: le richieste dello spagnolo sono di un prolungamento fino al 2023, a 4 milioni di euro netti a stagione. La trattativa è aperta ma ci sono margini per concluderla, magari con l'inserimento di qualche bonus variabile. Di più: il Milan vorrebbe togliere la clausola da 38 milioni di euro, mentre anche qui è possibile che venga fissata (molto) più in alto, quasi irraggiungibile per i prezzi odierni. Il nome di Ramsey continua ad essere accostato al Milan. Questa volta è The Guardian che sottolinea come il centrocampista gallese si trasferirà in rossonero seguendo Gazidis. Il classe 1990 è in scadenza di contratto il prossimo giugno.

Capitolo Lazio. Il portale Lalaziosiamonoi.it fa il punto sui rinnovi di casa biancoceleste. Dopo Milinkovic-Savic, Immobile e Radu potrebbe essere il turno di Lulic e Leiva. Entrambi in scadenza nel 2020, i loro prolungamenti non sembrano essere un problema vista la volontà comune. A loro due potrebbe aggiungersi anche quello di Cataldi, tornato protagonista nelle ultime due gare di campionato.

Il ChievoVerona è alla ricerca di profili per rinforzare la propria mediana, anche considerando una situazione di classifica non propriamente idilliaca. Così pare che i gialloblù abbiano messo gli occhi su José Mauri, italoargentino - ex Parma - ora al Milan. Da par suo il giocatore però nicchia e preferirebbe tenersi aperte una strada in caso di eventuali altre offerte.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, entro fine mese il Bologna incontrerà l'entourage di Pulgar per arrivare all'accordo sul rinnovo contrattuale. Sarà proposto un prolungamento fino al 2022 con adeguamento da 800mila euro da trattare a fronte di una richiesta di 1 milione: pare comunque esserci ottimismo.

Intanto, in casa Genoa, Perinetti ha parlato di Juric. "Se è in bilico? È in un momento difficile con un calendario difficile, ma la squadra ha fatto bene. Con la Juventus c’è stata una grande prestazione. Ha altri concetti di gioco rispetto a Ballardini. Adesso ci sarà la sosta e avrà anche la possibilità di verificare la condizione atletica", ha detto a Radio Crc. Perinetti ha poi aggiunto su Piatek: "Abbiamo rispedito tutte le offerte al mittente. Anche quella del Napoli? Sì, non era il momento. Discorso si riaprirà a giugno? Ci penseremo più avanti”.

CHELSEA: SARRI BLOCCA LOFTUS-CHEEK. PSG: RABIOT VERSO IL BARCELLONA. TOTTENHAM: POCHETTINO RIFIUTA UNA MAXI-OFFERTA DEL REAL MADRID - Il tecnico del Chelsea, Sarri, ha deciso di bloccare un tentativo del West Ham per il centrocampista Loftus-Cheek. Le due squadre di Manchester hanno messo nel mirino Bailey, centravanti di proprietà del Bayer Leverkusen.

Inseguito da Inter e Juventus, Rabiot appare a un passo dal Barcellona. Il francese ha rifiutato l'ennesima proposta contrattuale da parte del Paris Saint-Germain.

Pochettino rifiuta il Real Madrid e resta alla guida del Tottenham. Come riporta il quotidiano britannico Sun i Blancos avrebbero offerto un super contratto da quasi 20 milioni a stagione, ma il manager degli Spurs ha rispedito l'offerta al mittente.

Il Paris Saint-Germain ha messo gli occhi su Doucouré. Come riporta talkSPORT, il centrocampista del Watford sarebbe un obiettivo concreto del club parigino in vista del mercato di gennaio. Il classe '93 finora ha collezionato 12 presenze e 4 assist in questa stagione.