Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

La Juventus lavora al doppio colpo insieme a Mino Raiola. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club bianconero vorrebbe chiudere infatti sia per Paul Pogba che per Matthijs de Ligt e per farlo avrà bisogno dell'aiuto del procuratore. Per il francese si proverà l'accelerata già a gennaio mentre l'Ajax ha chiuso alla cessione in inverno ma sembra essere rassegnato a perdere il difensore a giugno.

Il nome di Nicolas Pepe, attaccante esterno del Lille, è uno dei nomi più ambiti sul mercato internazionale. Secondo il Mundo Deportivo oltre al Barcellona sul giocatore, autore di 8 gol e 7 assist in questa prima parte di stagione, ci sono anche Juventus, Roma e Manchester City. La sua valutazione, si legge, oscilla fra i 40 e i 50 milioni di euro ma se le prestazioni dovessero continuare ad essere di questo livello è facile immaginare un'impennata nei prossimi mesi.

Il Napoli rimette gli occhi sul vecchio pallino di De Laurentiis Denis Suarez. Stando al quotidiano spagnolo Marca, gli azzurri sarebbero fortemente interessati al centrocampista del Barcellona che in questa stagione non riesce a trovare spazio nella gestione Valverde. Il ds azzurro Giuntoli lo sta monitorando da tempo e non è escluso un affondo dei partenopei già nel mese di gennaio, quando però ci sarà da superare la concorrenza del Milan, che dovrà fare a meno di Lucas Biglia per oltre 4 mesi, e del Chelsea di Maurizio Sarri, estimatore dello spagnolo sin dai tempi del Napoli.

L'infortunio di Lucas Biglia, che resterà ai box per 4 mesi, ha costretto il Milan a tornare a pensare a un nuovo centrocampista per il mercato di gennaio e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il primo nome è quello di Leandro Paredes. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro ma i rossoneri proveranno a far leva sul desiderio del giocatore di tornare in Italia.

Mehdi Benatia è sempre più vicino all'addio alla Juventus. Come scrive SportMediaset, il difensore marocchino potrebbe finire in prestito al Milan già a gennaio, con i rossoneri che poi dovrebbero riscattare obbligatoriamente il cartellino per 15 milioni.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il futuro del porta dell'Inter verrà deciso dallo stesso portiere nerazzurro Samir Handanovic. In base al suo rendimento la società di Suning prenderà una o l'altra via in chiave mercato. Nel caso in cui non dovesse dare le garanzie attuali, Ausilio punterebbe un giocatore già pronto come Alphonse Areola che sta subendo e non poco la presenza nella rosa del PSG di Gigi Buffon. Nel caso in cui Handanovic invece dovesse continuare su questa strada, allora i nerazzurri potrebbero puntare su un portiere giovane ma di sicura resa come Alessio Cragno, attualmente al Cagliari con Giulini però che non scenderà sotto una valutazione da 18-20 milioni di euro.

Il rinnovo firmato ieri da Joachim Andersen con la Sampdoria non allontana le voci di mercato che lo riguardano ormai da settimane. Tutta Europa lo segue con attenzione viste le ottime prestazioni agli ordini di Giampaolo. In Italia piace a Juventus e Inter, mentre all'estero viene monitorato da top club come il Manchester United ma anche il Tottenham. Il presidente Ferrero non ha inserito clausole nel nuovo accordo sperando in un'asta internazionale e se il suo percorso dovesse confermarsi a questi livelli, il successo sarà assicurato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il Parma Calcio 1913 comunica che questa mattina si è tenuta l’Assemblea dei Soci che ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della società nelle persone di Luca Carra, Giacomo Malmesi, Paolo Piva, Marco Tarantino e Pietro Pizzarotti, che è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

MANCHESTER CITY, RINNVO FINO AL 2023 PER STERLING. SPORTING LISBONA, KEIZER È IL NUOVO ALLENATORE. L'ATHLETIC CLUB SOGNA IL RITORNO DI LLORENTE. REAL MADRID, SOLARI RESTA ALMENO FINO A NATALE. BARCELLONA, PIACE IL TALENTO LEO SANTOS.

Importante novità in casa Manchester City. Raheem Sterling ha rinnovato coi Citizens fino all'estate del 2023. Il suo futuro era al centro dei rumors di mercato ma l'ex Liverpool ha messo nero su bianco con la formazione di Pep Guardiola.

Marcel Keizer è il nuovo allenatore dello Sporting Lisbona. L'olandese, che assumerà la guida della squadra a partire da lunedì, prende il posto di José Peseiro, esonerato la scorsa settimana dopo la sconfitta in Coppa di Lega arrivata per mano dell'Estoril, club di seconda divisione. Il nuovo tecnico, che in carriera ha allenato l'Ajax e l'Al-Jazira FC, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

L'Athletic Bilbao ha deciso: in vista dell'estate il primo obiettivo per l'attacco è Fernando Llorente. Lo spagnolo vedrà scadere il proprio contratto con gli Spurs in estate e nelle scorse ore aveva confessato la propria voglia di tornare a giocare in Liga. E così, dopo aver lasciato il club basco a zero (per la Juventus) nel 2013, potrebbe tornare là dove tutto è cominciato.

Santiago Solari resterà alla guida del Real Madrid almeno fino a Natale. Il tecnico che ha preso il posto di Julen Lopetegui - riporta Marca - si sta infatti guadagnando la fiducia del club grazie ai risultati ottenuti finora (3 vittorie in altrettante partite contro Melilla, Valladolid e Viktoria Plzen). Florenzino Perez in ogni caso resta vigile sul fronte del mercato allenatori, consapevole che difficilmente Solari riuscirà a seguire le orme e il percorso - dal Real Castilla alla prima squadra - di Zinedine Zidane. Tappa cruciale per la conferma dell'ex calciatore argentino il Mondiale per club in programma a dicembre.

C'è un nome nuovo nel mirino del Barcellona. Che cerca un difensore centrale per sopperire alle tante assenze stagionali: Ramon Planes era in Brasile per vedere, scrive il Mundo Deportivo, Leo Santos, centrale diciannovenne del Corinthians. Seguito anche dal Real Madrid, la richiesta del Timao sarebbe però già importante.