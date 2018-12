Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 12 dicembre

© foto di Insidefoto/Image Sport

JUVENTUS-POGBA SI CONTINUA A LAVORARE. ROMA: DONSAH E KOUAME A GENNAIO. IL MILAN PUNTA UN DUO DEL CHELSEA: FABREGAS E BATSHUAYI. VIVIANI O NANDEZ PER LA MEDIANA DELLA FIORENTINA. BOLOGNA-DESTRO ADDIO IMMINENTE

La Juventus continua a lavorare per riportare a Torino Paul Pogba, ora al Manchester United, anche se difficilmente l’affare potrà andare in porto a gennaio. Più facile invece che in estate possa esserci il ritorno del francese in Italia a meno che al Manchester non arrivi Antonio Conte in panchina. Il club inglese inoltre ha osservato con grande attenzione Paulo Dybalanella sfida di ieri fra Young Boys-Juventus in Champions. L’Inter invece punta sull’esterno Hirving Lozano del PSV Eindhoven per rinforzare l’attacco. Martedì, a margine della sfida fra le due squadre, sono stati avviati nuovi contatti fra le parti.

La Roma, in attesa di capire il futuro del tecnico Di Francesco, continua a guardarsi attorno per rinforzare la rosa a gennaio: per il centrocampo l’obiettivo è nuovamente Godfred Donsah del Bologna, già cercato in estate, che viene valutato circa 15 milioni di euro, mentre in attacco si fa il nome di Christian Kouame del Genoa, che viene valutato però 35 milioni dai liguri.

Il Milan continua a seguire Cesc Fabregas. L’asse con Londra è sempre aperto per ogni comunicazione sullo spagnolo e se il Chelsea farà sapere di aver abbassato le proprie pretese, Leonardo si metterà in viaggio per provare ad avvicinarsi all’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona. Per l’Attacco invece piace Michy Batshuayi, attualmente in prestito al Valencia, che però ha un ingaggio altissimo (8 milioni a stagione) anche se potrebbe tornare al Chelsea visto il rapporto col tecnico Marcelino. Si allontana invece Fabio Quagliarella che dovrebbe rinnovare con la Sampdoria firmando un biennale.

La Fiorentina invece punta un mediano che possa permettere a Veretout di tornare ad agire da mezzala. La prima scelta è Nahitan Nandez, mediano classe '95 uruguagio del Boca Juniors già cercato in estate dai viola. L'ostacolo principale è rappresentato dal prezzo, visto che dopo la finale di Libertadores disputata e persa col Boca il suo valore è cresciuto ancora, ma la società gigliata resta sulle sue tracce. Così come resta in piedi anche l'ipotesi Federico Viviani, regista ora in forza alla SPAL anche se ai margini della squadra. Per l’attacco invece si parla di uno scambio col Genoa che vede coinvolti Cyril Thereau e Gianluca Lapadula. Potrebbe poi partire Gerson seguito con grande interesse dal Flamengo orfano di Paquetà. Il fantasista della Fiorentina, ma di proprietà della Roma, è infatti uno dei due nomi messi nel mirino dal club brasiliano, l’altro è Gabigol dell’Inter, ora al Santos. Il Bologna si appresta a salutare Mattia Destro, che ha trovato pochissimo spazio finora, anche se non sarà semplice visto l’ingaggio percepito dal centravanti. In entrata i nomi per l’attacco sono quelli di Manolo Gabbiadini, in pole, e Moise Kean della Juve da cui potrebbero arrivare anche Sturaro e Spinazzola. Per la mediana piace inoltre Andrea Bertolacci del Milan.

MORATA CHIAMA IL BARCELLONA, RAKITIC VERSO IL PSG. ATLETICO MADRID: PRONTI 50 MILIONI PER CAVANI. DORTMUND E AJAX SUL BABY DRODZ. GRIFFITHS (CELTIC) LASCIA MOMENTANEAMENTE IL CALCIO.

Il futuro di Alvaro Morata, ora al Chelsea, potrebbe essere nuovamente in Spagna, ma al Barcellona. Lo spagnolo si sarebbe infatti offerto al club catalano che non avrebbe chiuso la porta al suo arrivo nella prossima estate. In uscita invece c’è il centrocampista Ivan Rakitic pronto a sposare il progetto Paris Saint-Germain in estate liberandosi per una cifra attorno ai 90 milioni, molto inferiore ai 125 milioni fissati dalla clausola di rescissione. PSG che potrebbe perdere Edinson Cavani per cui l’Atletico Madrid sarebbe pronto a investire 50 milioni di euro.

Il West Ham ha comunicato di aver attivato l'opzione per il rinnovo automatico del contratto del proprio capitano, Mark Noble, fino al 2021 (il precedente accordo scadeva nel 2020). Il centrocampista classe '87 finora vanta oltre 400 presenze e 51 gol con la maglia degli Hammers.

Il Borussia Dortmund ha messo nel mirino il giovane Jakub Drozd, mezzala classe 2003 del Banik Ostrava che piace molto anche all’Ajax. Tra i principali protagonisti della rivelazione europea Zurigo (già qualificato alle fasi finali di Europa League), c'è senza dubbio Salim Khelifi. L'esterno d'attacco svizzero, nazionale under 21, ha realizzato finora quattro gol e sette assist in questa stagione, attirando le attenzioni di diverse squadre. Sul classe '94 ci sarebbero infatti Real Valladolid, Espanyol e Amburgo. Il Rennes ha annunciato sul proprio sito il prolungamento del contratto di Julien Stephane. Il tecnico, che era stato nominato ad interim dopo l’esonero di Lamouchi, si è legato ai rossoneri fino al 2020.

Leigh Griffiths lascia il calcio a tempo indeterminato a causa di problemi personali. Lo ha reso noto il tecnico del Celtic Brendan Rodgers: "Leigh ha avuto dei problemi per acluni mesi ed è stato eccezionale nel mettersi a disposizione, giocare e segnare. Ma ha raggiunto un punto in cui la sofferenza sta prendendo il sopravvento e dobbiamo dargli tutto il supporto necessario per riprendersi. Prima di tutto deve ritrovare la felicità". 28 anni, Griffiths in questa stagione ha raccolto 20 presenze in tutte le competizioni, segnando 6 reti.