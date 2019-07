Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 12 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS

Si avvicina a grandi falcate l'acquisto da parte dei bianconeri di Matthijs De Ligt. Come riportato dalla stampa olandese, infatti, l'Ajax avrebbe accettato l'offerta da 70 milioni di euro per il cartellino del proprio capitano che in attesa dello sbarco in Italia non partirà per il ritiro con i lancieri.

Arriva l'ufficialità dell'acquisto dal Genoa di Cristian Romero. Il centrale argentino, pagato 26 milioni di euro, rimarrà però al Grifone per una ulteriore stagione in prestito.

Sul fronte delle uscite, invece, rimane in dubbio il futuro di Sami Khedira. Il centrocampista ha finora rifiutato sia le proposte dalla MLS sia dalla Turchia.

INTER

La notizia di giornata per i nerazzurri è arrivata in serata con l'ufficialità dell'arrivo dal Cagliari di Nicolò Barella, centrocampista della Nazionale che ha firmato un quinquennale dopo un'operazione da 50 milioni di euro complessivi.

C'è però anche un'altra operazione ufficializzata dall'Inter. Si tratta del riacquisto del cartellino del portiere Ionut Radu dal Genoa. Il giocatore però rimarrà in prestito al Grifone per la prossima stagione.

NAPOLI

Torna a parlare il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis del mercato dei partenopei. Soprattutto per quanto riguarda l'affare James Rodriguez: "Con James siamo tutti disposti a fare sacrifici ma chiediamo anche al Real Madrid di farne altri. Non abbiamo annullato la nostra attesa ma per scongelarci serve che il Madrid deve considerare che piuttosto che avere in casa uno scontento, è meglio mandarlo a giocare. Magari in prestito. Ho letto tante baggianate... Io non mi metto a parlare con Florentino di James. Abbiamo Giuntoli, abbiamo un agente-amico di James, che è amico nostro (Mendes, ndr): non abbiamo bisogno di parlare di Florentino. Se dovesse chiamarmi, potrei rispondergli, non ci ho mai parlato ma non abbiamo mai negoziato direttamente come impudentemente è stato riportato".

Eljif Elmas è ad un passo dal Napoli. Il centrocampista a breve dovrebbe approdare in azzurro con la società del presidente De Laurentiis che sta chiudendo per una cifra vicina ai 16 milioni di euro. Adesso sono in via di definizione i dettagli del contratto con l'entourage del calciatore macedone.

LAZIO

Dopo un lungo corteggiamento è arrivata a conclusione la trattativa della Lazio per Manuel Lazzari che da oggi è un effettivo della rosa biancoceleste. Contestualmente il club del presidente Lotito ha ceduto a titolo definitivo alla SPAL il cartellino di Alessandro Murgia.

Capitolo Radu. Il difensore non è presente nella lista dei calciatori convocati per il ritiro di Auronzo di Cadore. Le possibilità di una sua permanenza della Capitale, però, sembrano in ascesa. Con Simone Inzaghi nel ruolo dell'intermediario fra il giocatore e la società.

ROMA

Gerson è un nuovo giocatore del Flamengo. Il centrocampista brasiliano lascia la Roma a titolo definitivo e firma un contratto fino al 2023. È appena arrivato l'annuncio dei rossoneri, con tanto di video-siparietto su WhatsApp tra il giocatore e mister Jorge Jesus:

FIORENTINA

Dirigenza viola all'opera per la cessione di Jordan Veretout. Oggi Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, assieme al ds Daniele Pradè sono andati nella sede del Milan per trattare la cessione del francese escludendo però l'ipotesi di Lucas Biglia come contropartita. La pista Roma però rimane ancora in ballo, con Veretout che oggi ha lasciato il ritiro di Moena.

LE ALTRE

Sampdoria - Ufficiale la cessione a titolo definitivo di Joachim Andersen all'Olympique Lione.

Parma - Ufficiale l'acquisto dallo Zenit San Pietroburgo di Hernani, centrocampista brasiliano. Contratto quadriennale per lui. Rinnovo fino al 2022 per Antonino Barillà.

Lecce - Tripla ufficialità per il club salentino che ha rinnovato fino al 2023 il contratto di Jacopo Petriccione e confermato gli arrivi dal Genoa di Gianluca Lapadula e Luca Rossettini.

BARCELLONA, UFFICIALE L'ARRIVO DI GRIEZMANN. VALENCIA, RINNOVO CON CLAUSOLA PER CHERYSHEV. SIVIGLIA, PRESO FERNANDO DAL GALATASARAY. PREMIER LEAGUE, A 38 ANNI SI RITIRA PETER CROUCH

LIGA

Barcellona - Antoine Griezmann è un nuovo giocatore del Barcellona. Dopo che il legale all'ora di pranzo ha versato la quota per la clausola rescissoria nella sede de LaLiga, è arrivato anche l'annuncio da parte della società blaugrana.

Valencia - Con una nota sul proprio sito ufficiale il Valencia annuncia il rinnovo di Denis Cheryshev. L'esterno offensivo russo era già stato riscattato nelle scorse settimane dal Villarreal e ha firmato un contratto fino al 2022 con l'inserimento della clausola rescissoria a 80 milioni di euro.

Siviglia - Il Siviglia continua a mettere a segno acquisti in questa sua campagna estiva di trasferimenti. L'ultimo è arrivato oggi, ed era un arrivo già ampiamente previsto: la società andalusa ha infatti ufficializzato l'acquisto del centrocampista brasiliano Fernando, classe 1987, dal Galatasaray. Al calciatore, per il cui innesto si ritiene che il ds Monchi abbia versato circa 5 milioni nelle casse dei turchi, contratto fino al 30 giugno 2022. Di seguito il tweet con il dirigente ex Roma ed il suo nuovo acquisto per la mediana.

PREMIER LEAGUE

Manchester United - Il portale 90min fornisce un interessante retroscena legato ad una rinuncia che avrebbe fatto Juan Mata, pur di rinnovare il proprio precedente contratto con il Manchester United che scadeva nello scorso 30 giugno. Nei confronti del centrocampista spagnolo, infatti, si era palesato un interesse dalla Cina, da parte dello Shanghai SIPG che sul piatto avrebbe messo un ricchissimo contratto da 21 milioni di euro netti a stagione, verso il quale però sarebbe arrivato il rifiuto del classe '88, che aveva voglia di continuare a giocare in Premier League e su livelli alti.

Peter Crouch è da oggi ufficialmente un ex calciatore. Attraverso il proprio profilo Instagram è lo stesso ad annunciare il ritiro dal calcio giocato. 38 anni, ha legato il suo nome a Liverpool e Tottenham, sebbene abbia speso gran parte della carriera allo Stoke City. Per Crouch anche 42 presenze e 22 reti con la nazionale inglese, con la quale ha preso parte ai Mondiali del 2006 e del 2010.