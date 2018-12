Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 14 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

INTER, KROOS ALTERNATIVA A MODRIC. BARELLA E CHIESA NEL MIRINO DI MAROTTA. ROMA, LA LISTA DI MONCHI PER IL DOPO DI FRANCESCO: CI SONO LOPETEGUI, SAMPAOLI E SOUSA. UDINESE, IDEA FALCINELLI PER L’ATTACCO. SAMPDORIA, CHIESTO SCHICK IN PRESTITO ALLA ROMA PER SEI MESI. JUVENTUS, MENDES OFFRE RUBEN NEVES: CITY IN POLE. FIORENTINA, DALL’OLANDA: CORVINO SULLE TRACCE DI SCHOUTEN. ROMA, TANTE BIG EUROPEE SULLE TRACCE DI UNDER.

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto di quello che sarà il lavoro di Beppe Marotta, neo ad, per la parte sportiva dell'Inter. Il dirigente punta i centrocampisti del Real Madrid, con Luka Modric e Toni Kroos nel mirino, uno come alternativa dell'altro con il croato come preferito. Per i giovani italiani occhi su Nicolò Barella e Federico Chiesa mentre per la panchina attenzione ad Antonio Conte come sostituto di Luciano Spalletti.

Monchi e la lista per sostituire Eusebio Di Francesco. Il tecnico della Roma è in bilico e la partita contro il Genoa sarà decisiva per il suo futuro, Repubblica presenta le alternative sul tavolo del ds giallorosso. Baldini spingerebbe per Paulo Sousa, mentre Monchi spingerebbe per Lopetegui o Sampaoli. Quest'ultimo in particolare non avrebbe ancora firmato col Santos, nonostante l'annuncio del club brasiliano, che in effetti fa riferimento a ulteriori dettagli da sistemare nel weekend.

Il 'Corriere dello Sport' fa il punto sulla panchina della Roma. Per Eusebio Di Francesco sarà decisivo il prossimo match contro il Genoa: in caso di mancata vittoria, ecco che potrebbe scattare l'esonero. Per la successione, il nome più caldo resta quello di Paulo Sousa. L'ex manager della Fiorentina fu già contattato da Franco Baldini a settembre e, ancora adesso, resta l'allenatore ritenuto più idoneo per prendere la squadra giallorossa in corsa.

Diego Falcinelli potrebbe lasciare il Bologna durante il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, a Udine sono sulle sue tracce, su suggerimento di Nicola su ex tecnico a Crotone e per questo potrebbe arrivare un'offerta nel corso delle prossime settimane.

Ritorno in blucerchiato per Patrik Schick? Secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, la Sampdoria avrebbe infatti chiesto in prestito alla Roma l'attaccante ceco. Un trasferimento di sei mesi per il giovane, che a Genova ha fatto vedere le cose migliori della sua fin qui breve carriera.

Rúben Neves (21) può salutare il Wolverhampton a gennaio. Il Mirror fa sapere che il centrocampista portoghese è stato proposto dall'agente Jorge Mendes alla Juventus, ma è il Manchester City a essere in pole per l'ex calciatore del Porto. Il classe '97 ha un contratto con i Wanderers fino al 30 giugno 2023.

Secondo quanto riportato dal giornale olandese Telegraaf, la Fiorentina sarebbe sulle tracce del centrocampista Jerdy Schouten. Il classe '97 attualmente milita nell'Eredivise all'Excelsior Rotterdam. Il ds Pantaleo Corvino sarebbe pronto all'assalto per il prossimo mercato di riparazione.

Come anticipato da TMW, la Roma ha detto no all’offerta dell’Arsenal di 32 milioni di euro per Cengiz Ünder (21). Tuttavia l’esterno offensivo turco interessa anche ad altri club europei, che non mollano la presa per il calciatore attualmente a disposizione di mister Eusebio Di Francesco. Su Ünder continua a esserci il forte interesse di Bayern Monaco, Chelsea, Manchester City e Manchester United.

YAYA TOURE' TORNA IN PREMIER: DUE SQUADRE SULL'EX CITY E BARCELLONA. UNITED, ANTONIO VALENCIA SCONTENTO E IN SCADENZA: CI PENSA IL WEST HAM. PSV, VAN BOMMEL VUOLE ROBBEN PER LA PROSSIMA STAGIONE. AJAX, OCCHI SU BOGDAN JOCIC. CITY, KOMPANY IN SCADENZA: CI PENSA IL BARCELLONA. DALLA SPAGNA: ERIKSEN LASCIA LONDRA, IL TOTTENHAM SI CONSOLA CON ISCO. PSG, TIMOTHY WEAH CERCA SPAZIO: PRESTITO IN LIGUE 1 O BUNDES A GENNAIO. FULHAM, A GENNAIO ASSALTO AL DIFENSORE DEL CHELSEA GARY CAHILL. BARCELLONA, DENIS SUAREZ PUO' ANDARE VIA A GENNAIO: COSTA 15 MILIONI. HOFFENHEIM, GLI OCCHI DI ARSENAL E TOTTENHAM SU GRILLITSCH.

Yaya Touré (35) ha appena rescisso con l'Olympiacos e ora cerca una squadra per tornare presto in campo. Il centrocampista ex Barcellona e Manchester City, secondo il The Guardian, interessa al West Ham e al Crystal Palace che a breve potrebbero offrire un contratto all'ivoriano. Il calciatore, intanto, sarebbe disposto a tornare in Premier League pochi mesi dopo aver salutato la formazione di Pep Guardiola.

In forza al Manchester United dal 2009, Antonio Valencia (33) sembra intenzionato a salutare Old Trafford durante il mercato di gennaio. Il Daily Mail scrive che l'esterno dell'Ecuador non gioca in Premier League dal mese di settembre, a causa del rapporto non proprio idilliaco con Josè Mourinho che l'ha però schierato in tre occasioni in Champions League. Sulle tracce di Valencia c'è il West Ham ma anche qualche club della Liga. Il contratto del calciatore scade nel prossimo giugno con i red devils, ma c'è un'opzione per il prolungamento di un'altra stagione.

Arjen Robben lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione. La stella olandese potrebbe anche decidere di ritirarsi, anche se il Tecnico del PSV Mark van Bommel vorrebbe averlo a disposizione per la prossima stagione. Robben potrebbe quindi decidere di tornare nel club dove ha già militato dal 2002 al 2004. Lo riporta Sky Sports.

Un’idea per l’Ajax, che guarda al futuro. Nel mirino il trequartista della Stella Rossa, classe 2001, Bogdan Jocic. Contatti in corso; profilo apprezzato anche da Vitesse e Sporting CP. Si accende il mercato attorno a Jocic...

Vincent Kompany (32) è in scadenza a giugno col Manchester City. Il rinnovo non è ancora arrivato mentre il The Sun scrive che il difensore continua a essere nel mirino del Barcellona, club a caccia di elementi esperti per il reparto arretrato. Nelle prossime settimane i citizens dovranno chiarire la propria posizione: rinnovo o addio a giugno, con i catalani che a quel punto potrebbero forzare la mano per portare il belga nella Liga già a gennaio.

Marco Asensio (22) potrebbe salutare il Real Madrid nel giro dei prossimi mesi. In Spagna hanno spesso e volentieri riportato la voglia dell'ex Maiorca di cambiare club, con la Juventus che segue la situazione in attesa di evoluzioni. Tuttavia Marca scrive che il Tottenham ha intenzione di insidiare la Vecchia Signora nella corsa al talentuoso centrocampista offensivo iberico. Gli spurs dovrebbero perdere il danese Christian Eriksen (26), per questo l'obiettivo è puntato su Asensio.

Timothy Weah (18) può salutare a breve il Paris Saint-Germain per giocare con continuità. L'attaccante piace ad altri club in Ligue 1 ma non solo, perché L'Equipe riporta l'interessa di Stoccarda e Bayer Leverkusen. Il figlio d'arte, in scadenza nel giugno 2020 e nel giro della nazionale statunitense, potrebbe andare via temporaneamente da Parigi.

E' molto incerto il futuro di Gary Cahill, difensore del Chelsea che non ha giocato molto in questa prima parte della stagione con Maurizio Sarri. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sports infatti il Fulham è molto interessato al giocatore e a gennaio proverà ad acquistarlo.

Secondo le ultime indiscrezioni di Marca, il centrocampista Denis Suarez potrebbe lasciare il Barcellona già nel prossimo gennaio. Il giocatore piace ad Arsenal e Chelsea e il club blaugrana pretenderebbe circa 15 milioni di euro per il suo cartellino.

Secondo le ultime indiscrezioni del tabloid inglese Metro, il centrocampista austriaco Florian Grillitsch piace molto alle big di Premier League. Il giocatore dell'Hoffenheim infatti ha scatenato l'interesse di Arsenal e Tottenham che potrebbero provare a prenderlo già a gennaio.