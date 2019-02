Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 14 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Marek Hamsik saluta il Napoli. Ora è ufficiale. Come di consueto, è stato Aurelio De Laurentiis ad annunciarlo via Twitter. Il centrocampista slovacco si trasferisce al club cinese del Dalian Yifang.

Idolo dei tifosi, quattro volte capitano, totem per Massimiliano Allegri: Mario Mandzukic è una certezza assoluta per la Juventus. Che, scrive Tuttosport, lavora al rinnovo di contratto dell'attaccante croato. L'accordo attuale scade nel 2020: a maggio Mandzukic compirà 33 anni, ma nonostante l'età l'intenzione della società e di Paratici è quella di prolungare il rapporto, visto anche il ruolo essenziale di Marione dal punto di vista tattico. Poi, ovvio, vi sarà da trovare un sostituto per gli anni a venire: un compito a cui il ds bianconero sta già lavorando.

C'è ancora distanza in casa Milan per ciò che riguarda il rinnovo del contratto dell'esterno offensivo spagnolo Suso. Il calciatore ex Liverpool - scrive il 'Corriere dello Sport' - ha chiesto alla società un ritocco dell'ingaggio per arrivare a guadagnare circa 5 milioni di euro netti a stagione. Il Milan non vorrebbe andare oltre i quattro milioni a stagione, anche se ha l'urgenza di far sottoscrivere al calciatore un nuovo contratto per eliminare la clausola da 40 milioni di euro presente nell'attuale accordo.

Marcelo continua a stuzzicare i sogni di mercato della Juventus. Come evidenziato da Tuttosport, la sua panchina, nella sfida che ha visto ieri sera il Real Madrid battere l'Ajax, fa discutere in Spagna e qualcuno l'attribuisce anche al suo presunto sovrappeso. Un segnale, comunque, che a fine stagione il brasiliano potrebbe dire addio alle merengues. Pronte a cercare un sostituto: nel mirino Junior Firpo del Betis, Marcos Alonso del Chelsea e David Alaba del Bayern Monaco. Oltre ad Alex Sandro, che potrebbe rientrare in uno scambio col connazionale.

L'Inter continua a credere a una permanenza di Mauro Icardi, nonostante la possibile guerra - non tanto fredda - sia all'inizio. I vertici nerazzurri sono fiduciosi per trovare la quadratura, con un rinnovato impegno dell'attaccante e una attenzione diversa alle regole imposte dalla dirigenza, ma allo stesso tempo si stanno guardando intorno. E, almeno in Serie A, il nome giusto sarebbe quello di Duvan Zapata, bomber dell'Atalanta, esploso negli ultimi tre mesi. Il colombiano sarà messo in vendita - per una cifra superiore ai 50 milioni - dopo il rifiuto al West Ham. Ma non è l'unico: l'altra strada porta a Romelu Lukaku, centravanti del Manchester United, che potrebbe scegliere una nuova sfida: valutazione ancora superiore, intorno ai 90 milioni.

Il Manchester United prepara la lista della spesa per la prossima stagione, con i Red Devils che guardano in Italia per rafforzare la difesa. Come scrive il Daily Mirror il primo obiettivo del club inglese è Kalidou Koulibaly. Il centrale del Napoli piace da tempo ai Red Devils, ma ha un prezzo molto alto: De Laurentiis infatti chiede almeno 100 milioni di euro. L'alternativa, più economica, porta alla Fiorentina, con il serbo Nikola Milenkovic nuovamente nel mirino del club allenato da Solskjaer.

Possibile cessione di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic per l'Inter nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sportmediaset i due giocatori che non vanno d'accordo con Icardi potrebbero essere sacrificati, sempre che intorno all'ormai ex capitano non si accendano trattative per il suo addio.

Aumenta la concorrenza per la Juventus per Tanguy Ndombele, talento classe '96 di proprietà del Lione. I bianconeri lo stanno seguendo da tempo, così come il Manchester United. Negli ultimi giorni però, come riporta il quotidiano inglese The Sun, anche il City di Guardiola avrebbe messo nel mirino il gioiellino francese di origini congolesi.

La notizia era nell'aria e adesso è arrivata anche l'ufficialità: Ravel Morrison è un nuovo giocatore dell'Ostersunds. Questo il comunicato della Lazio: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Ravel Ryan Morrison all’Östersunds Fotbollsklubb".

Allan Saint-Maximin ha rinnovato il proprio contratto con il Nizza fino al 30 giugno del 2022. Un prolugamento fortemente voluto dalla società della Costa Azzurra, perché il precedente accordo sarebbe scaduto nel 2020. Con un gentlemen's agreement: il Nizza accetterà le offerte delle big - ovviamente in linea con le proprie richieste - e non ostacolerà l'addio dell'esterno, ma lo farà con calma, avendo tempo fino alla prossima estate. Il Milan rimane la prima scelta del giocatore, sullo sfondo c'è anche l'Atletico Madrid.

Simone Colombarini, patron della SPAL, ha parlato a Radio Bruno Toscana del futuro di Manuel Lazzari, pezzo pregiato della formazione di Leonardo Semplici: "Siamo arrivati ad un punto dove un giocatore come lui è giusto che prosegua la sua carriera dove può avere di più: a giugno si potrebbero aprire altre porte".

La SPAL ha annunciato il prolungamento del contratto del calciatore Jasmin Kurtic. Il centrocampista sloveno ha esteso il proprio rapporto con la società biancazzurra fino al 30 giugno 2022.