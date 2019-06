Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 14 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

AC Milan comunica di aver affidato a Paolo Maldini il ruolo di Direttore Tecnico del Club. In questa nuova veste lavorerà a stretto contatto con il nuovo Chief Football Officer Zvonimir Boban.

L'ex capitano rossonero, dopo venticinque anni di gloriosa carriera da giocatore, passa così dal ruolo di Direttore dello Sviluppo Strategico dell'Area Sportiva alla Direzione Tecnica della stessa, occupandosi pertanto di tutte le sue attività e le priorità del momento, rappresentate dalla campagna trasferimenti, la pianificazione dei vari settori in vista del raduni estivi e degli impegni di precampionato.

La FIFA, con un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha annunciato l'addio di Zvonimir Boban e ha annunciato il ritorno al Milan del croato. L'ex numero 10 rossonero è dunque entrato ufficialmente nell'organigramma della società di via Aldo Rossi.

Fabio Paratici a Milano con Fali Ramadani. Come riportato dai colleghi di Sky Sport, il ds bianconero ha incontrato l'agente, mediatore dell'affare che porterà Maurizio Sarri alla Juventus, e Claudio Chiellini, fratello di Giorgio e dirigente della Vecchia Signora.

Maurizio Sarri e la Juventus, insieme fino al 2021. Con la possibilità di prolungare l'accordo fino al 2022: secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, è questo l'accordo a cui stanno lavorando Fali Ramadani, intermediario dell'operazione col Chelsea, e il ds bianconero Fabio Paratici.

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato della Juventus. Resta un obiettivo caldo Sergej Milinkovic-Savic della Lazio: il nodo da sciogliere per la Vecchia Signora è quello relativo al prezzo. Il serbo è pronto a sbarcare a Torino, adesso l'offerta non si alzerà rispetto ai 70 milioni proposti un anno fa, quando Claudio Lotito si spinse in pratica a una richiesta doppia rispetto alla cifra messa sul piatto dalla Juve.

Adesso è ufficiale: Vincenzo Montella è stato confermato alla guida tecnica della Fiorentina. Risolutivo, in questo senso, l'incontro avvenuto direttamente a New York tra il neo presidente Rocco Commisso e lo stesso allenatore .A comunicarlo è il club viola tramite il proprio sito: "ACF Fiorentina conferma Mister Vincenzo Montella alla guida tecnica della Prima Squadra".

Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore del Genoa. Questo il comunicato diramato dal club rossoblù: "Il Genoa Cfc comunica di aver raggiunto un accordo di durata biennale con il signor Aurelio Andreazzoli cui verrà affidata la guida tecnica della prima squadra dall’1 luglio 2019. La Società auspica per mister Andreazzoli un proficuo lavoro e un futuro ricco di reciproche soddisfazioni".

E' uno dei gioielli della rosa dell'Empoli, Ismael Bennacer. Regista classe '97 di Arles, la stagione giocata in azzurro non è certo passata inosservata. Il Genoa ci prova, perché Aurelio Andreazzoli sarà il prossimo allenatore del Grifone, ma adesso è entrato in campo anche il Napoli. Che nelle ultime ore, secondo quanto raccolto da fonti vicine al club campano da Tuttomercatoweb.com, ha preso contatti e prepara l'offerta: 12 milioni di euro più bonus per portare Bennacer alla corte di Carlo Ancelotti.

'Hellas Verona FC comunica di aver affidato a Ivan Jurić la guida tecnica della prima squadra per la prossima stagione sportiva 2019/20. L'allenatore croato ha firmato un contratto che lo legherà al club a partire dal 1° luglio 2019 e fino al 30 giugno 2020.

Con sincera stima il Club ringrazia Alfredo Aglietti e il suo staff, esempi di professionalità, audacia e attaccamento a questi colori dimostrati con il raggiungimento della promozione in Serie A, e augura loro le migliori fortune per il futuro

PSG, LASCIA ANTERO HENRIQUE. LEONARDO NUOVO DS DEL CLUB FRANCESE. REAL MADRID, PRESO IL MESSI GIAPPONESE KUBO. CHELSEA, ZOUMA NON SI MUOVE: NO ALL'EVERTON. MANCHESTER CITY, OBIETTIVO MAGUIRE: IL LEICESTER CHIEDE 100 MILIONI

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Paris Saint-Germain ha annunciato di aver terminato la collaborazione con il direttore sportivo Antero Henrique. Il dirigente portoghese ha ricoperto la carica di direttore sportivo dal 2 giugno 2017. Al suo posto torna Leonardo: l'ex dirigente del Milan sarà il nuovo direttore sportivo del Paris Saint-Germain.

Dal Barcellona al Real Madrid, passato per Tokyo. Il giovane giapponese Takefusa Kubo nelle prossime ore firmerà un contratto di cinque anni con i Blancos. Il giocatore fu costretto a lasciare i catalani all'età di 14 anni dopo che la FIFA sanzionò il club per il reclutamento di minori, e decise di firmare per il club della capitale. A quindici anni è stato il giocatore più giovane ad esordire nella J-League e viene soprannominato in patria come il "Messi giapponese". Il ragazzo, appena 18enne, guadagnerà un milione di euro a stagione mentre il Real pagherà 2 milioni per il suo cartellino. Inizierà con la squadra B anche se in estate verrà aggregato per la pre-season con la squadra di Zidane.

Il Chelsea non venderà Kurt Zouma all'Everton. Il difensore francese, in prestito ai toffees nella scorsa stagione, non verrà ceduto a causa del blocco del mercato in entrata. I blues, infatti, non possono compiere operazioni in entrata, dunque al momento sono bloccate anche le cessioni, soprattutto per quanto riguarda il pacchetto arretrato. A riportarlo l'edizione odierna del tabloid Star.

Il Manchester City sta prendendo tempo per avviare la trattativa con il Leicester per il difensore Harry Maguire. Le Foxes hanno sparato una richiesta altissima, 100 milioni di euro, e i Citizens al momento non paiono intenzionati a spingersi così in alto per il centrale classe '93. A riportarlo è il Daily Mail.