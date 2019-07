Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 17 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

JUVE: DE LIGT HA FATTO LE VISITE, PERIN SALPA A LISBONA. INTER AL LAVORO TRA DZEKO E LUKAKU. NAPOLI, VIA AL RINNOVO DI CALLEJON. IL MILAN SOGNA MODRIC E PENSA A DEMIRAL. ROMA: UFFICIALE MANCINI, VERETOUT QUASI. TORINO, CONTRATTO TOP PER NKOULOU. LLORENTE APRE ALLA FIORENTINA.

Non c'è ancora l'annuncio, ma di fatto Matthijs De Ligt è già un nuovo calciatore della Juventus. Stamani l'olandese ha svolto le visite mediche al J Medical. L'annuncio arriverà invece domani.

Presente sul luogo, il suo procuratore Mino Raiola ha così dichiarato: "La Juventus è il club che fa per lui e per le sue idee. È ideale per la sua carriera, per un difensore arrivare in Italia è importante. È una tappa necessaria".

Manca solo l'annuncio, ma Mattia Perin sarà del Benfica. Intercettato all'aeroporto, il portiere bianconero ha ringraziato la Juve e si è già proiettato all'esperienza con i portoghesi.

Mauro Icardi dà una scadenza alla Juventus. Secondo quanto riporta Sportmediaset, l'attaccante dell'Inter avrebbe infatti fatto sapere ai bianconeri di non volerli aspettare oltre la notte di San Lorenzo (10 agosto). Poi sarà Napoli.

Gonzalo Higuain continua a opporre resistenza: vuole giocarsi le sue chance con la Juventus. Una volontà netta che, come riporta oggi Tuttosport, blocca per il momento la sua cessione alla Roma. Preferirebbe piuttosto Liga o Premier.

La Premier League chiama Mario Mandzukic. Come riporta Tuttosport, l'attaccante croato in queste ore avrebbe ricevuto delle offerte interessanti da Leicester ed Everton. Non dal Borussia: i tedeschi non si fanno sentire da un anno.

Joao Ferreira, terzino destro 18enne del Benfica che approderà alla Juventus nell'ambito della trattativa che porterà l'estremo difensore Mattia Perin a Lisbona, verrà aggregato all'Under 23.

Edin Dzeko vuole solo l'Inter. Tanto da aver accettato di prendere meno nel primo anno in nerazzurro rispetto a quanto guadagnato nell'ultima stagione nella capitale. Ma la distanza permane.

Capitolo Romelu Lukaku: impossibile arrivare ai quasi 90 milioni di euro richiesti dal Manchester United, l'Inter prepara un'offerta da 60 milioni più 15 di bonus con pagamento triennale.

Potrebbe essere arrivata ai titoli di coda l'esperienza all'Inter di Miranda. La trattativa più avanzata - stando a quanto scrive il Corriere dello Sport - è con lo Jiangsu, altra squadra della galassia Suning.

In queste ore il giocatore ha raggiunto il ritiro di Vipiteno, ed il Sassuolo ha appena provveduto a formalizzare l'operazione. Andrew Gravillon passa in prestito dall'Inter alla società emiliana.

il portiere brasiliano Gabriel Brazao, classe 2000, lascia temporaneamente l'Inter e si aggrega in prestito all'Albacete, squadra di seconda serie spagnola che ne ha annunciato l'arrivo sui propri profili social.

Sulle orme di Pinamonti. Potrebbe essere questo il titolo della pista di mercato che vuole Facundo Colidio, talento offensivo del settore giovanile dell'Inter, nel mirino del Frisonone.

Elif Elmas sembra ormai destinato a vestire la maglia del Napoli. Tutto pronto, dunque, per l'acquisto del giocatore macedone che potrebbe arrivare in azzurro già nei prossimi giorni.

Dal Belgio arriva la notizia dell'offerta pervenuta dal Napoli all'Everton per Henry Onyekuru: 16 milioni la cifra che i partenopei sono disposti a pagare per l'esterno offensivo.

È stata riaperta la trattativa per il rinnovo di Josè Maria Callejon. Lo spagnolo, al Napoli dal 2013, secondo il Corriere dello Sport potrebbe a breve firmare fino al 2022.

Luka Modric è il vero sogno di mercato del Milan. I rossoneri vorrebbero il croato e il Real Madrid, riferisce Sky, non si opporrebbe neanche alla cessione. Il vero problema, però, è l'ingaggio. Servirebbe almeno un triennale a 10 milioni.

Solo un contatto esplorativo. Il Milan ha chiesto informazioni alla Juventus per Merih Demiral e non avrebbe trovato le porte sbarrate. Rimane alla finestra il Sassuolo.

Con una nota l'Atalanta ha comunicato la cessione di Gianluca Mancini alla Roma: "Atalanta B.C. comunica di aver ceduto alla Roma il calciatore Gianluca Mancini a titolo temporaneo con obbligo di riscatto".

Proseguono i colloqui tra la Fiorentina e la Roma per il passaggio di Jordan Veretout in giallorosso. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione balla un milione ma c'è la volontà, di entrambe, di chiudere in tempi brevissimi.

La Roma si appresta a cedere Robin Olsen, portiere che non è riuscito a imporsi. Secondo il Diario de Sevilla, il ds Monchi potrebbe puntare ancora su di lui e - dopo averlo portato in Italia - può ingaggiarlo per la formazione andalusa.

Più Sergi Gomez che Kaan Ayhan per il dopo-Mancini all'Atalanta. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, il difensore del Siviglia sembra il favorito nel testa a testa con quello del Fortuna Dusseldorf per rinforzare la rosa di Gasperini.

Gustavo Cipriano si avvicina alla Lazio. Il Corriere dello Sport scrive che sono stati fatti passi avanti per arrivare al cartellino del difensore brasiliano del Santos, classe 2001.

Il Bordeaux resta in pressing per Milan Badelj, centrocampista che può salutare la Lazio nel giro delle prossime settimane. Il Corriere dello Sport in edicola scrive che Paulo Sousa lo (ri)vorrebbe con sé in Ligue 1.

Doppia ufficialità da casa Lazio. Il club biancoceleste ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dal Chievo Verona le prestazioni sportive di Sofian Kiyine e di Angelo Ndrecka.

Il Torino piomba su Rodrigo de Paul. Non solo Roma, Milan e Fiorentina, secondo l'edizione odierna di Tuttosport anche i granata avrebbero messo nel mirino il fantasista dell'Udinese.

Non solo De Paul: Udinese e Torino lavorano a diverse operazioni di mercato. I bianconeri, secondo quanto riporta Tuttosport, vorrebbero infatti inserire Seko Fofana nel discorso per Kevin Bonifazi.

Nicolas Nkoulou verso il rinnovo con il Torino. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il difensore ex Marsiglia ed Olympique Lione è pronto a diventare a livello di ingaggio uno dei top della rosa granata.

Secondo Sky Sport c'è l'idea Fernando Llorente per la Fiorentina. Svincolato dopo l'ultima esperienza con il Tottenham, piace a Pradè e Montella. Primi contatti, il giocatore avrebbe dato l'assenso alla possibilità.

Arrivano i dettagli del trasferimento di Vitor Hugo dalla Fiorentina al Besiktas: il brasiliano si trasferisce in Turchia con la formula del prestito oneroso (300mila euro) con diritto di riscatto fissato a 5 milioni.

Il futuro di Dennis Praet potrebbe essere lontano dalla Sampdoria. Se dovesse partire, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com l'obiettivo è Gaetano Castrovilli della Fiorentina.

Nuovo obiettivo per la Sampdoria. Il club blucerchiato ha presentato un'offerta per Mahmoud Hassan, calciatore egiziano classe '94 meglio noto come Trezeguet.

Oltre a Parma e Genoa, anche la Sampdoria in queste settimane ha sondato il terreno per Miha Zajc, secondo quanto raccolto da TMW.

Cresce l'ottimismo in casa Bologna sulla firma di Andreas Skov Olsen. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore potrebbe dire sì ai rossoblù nel corso delle prossime ore.

Il Bologna ha chiuso la trattativa con l’HJK Helsinki per l’attaccante Lassi Lappalainen, classe ‘98 nel giro della nazionale finlandese. Dopo l'acquisto sarà girato in prestito al Montreal Impact.

Dopo il Kasimpasa anche il Trabzonspor sonda il terreno per Ladislav Krejci, esterno del Bologna. Il club felsineo ha aperto all’addio dell’esterno.

Al termine di una lunga trattativa, Yann Karamoh si è legato al Parma. L'attaccante franco-ivoriano vestirà la maglia ducale con la formula iniziale del prestito.

Andreas Cornelius e Dejan Kulusevski hanno svolto quest'oggi le visite mediche col Parma. Arriveranno entrambi dall'Atalanta.

Giuseppe Pezzella è a un passo dal Parma, secondo Sky Sport. L'esterno mancino classe '97 arriva in Emilia dall'Udinese con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Il difensore classe '91 Molla Wague lascia l'Udinese per trasferirsi in Francia al Nantes. Il giocatore ha firmato un contratto valido fino al 2022.

Suggestione argentina per il centrocampo del Genoa. Come riporta Tuttosport, i rossoblù starebbero infatti provando a portare in Serie A il classe 1993 Matias Kranevitter, attualmente in forza allo Zenit San Pietroburgo.

Nei giorni scorsi era emersa l'ipotesi legata all'Esteghlal di Andrea Stramaccioni. Oggi, secondo le ultime raccolte da TMW, anche il Genoa sta valutando il profilo di Manuel Pucciarelli, attaccante di proprietà del Chievo Verona.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Venezia comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Cagliari il diritto alle prestazione sportive di Guglielmo Vicario, portiere classe '96.

C'è ancora distanza per Nahitan Nandez al Cagliari. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, il Boca Juniors continua a chiedere 20 milioni per il centrocampista uruguaiano, mentre i rossoblù arrivano fino a un'offerta di 15.

Cagliari che, tra i vari nomi presi in considerazione, sta valutando anche Vlad Dragomir, nazionale Under-21 rumeno reduce da una buona annata con la maglia del Perugia.

Il Lecce punta Adam Nagy per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto riporta Tuttosport, i salentini hanno infatti già avviato i primi contatti col Bologna per l'ungherese che ha mercato anche in Turchia.

Ivan Juric pensa a un suo vecchio pupillo per rinforzare l'Hellas Verona. Il club scaligero, infatti, avrebbe avviato i contatti con Darko Lazovic, ex esterno del Genoa ora svincolato. A riportarlo è Sky Sport.

L'Hellas Verona ha messo gli occhi su Leonardo Campana, punta classe 2000 del Barcelona Guayaquil.

Un colosso venezuelano per il Brescia che ha chiuso per Jhon Chancellor, difensore classe '92 che arriva dall'Al Ahli. Il giocatore, come riporta Sky Sport, è già arrivato in Italia e svolgerà nella giornata di domani le visite mediche.

Il Brescia guarda a Verona per rinforzarsi. Come riporta Tuttosport, infatti, le Rondinelle avrebbero sondato il terreno in casa Chievo per il difensore Nenad Tomovic e il jolly Emanuele Giaccherini.

DE ROSSI AL BOCA JUNIORS. CASTING EUROPEO PER NEYMAR, ANCHE LA JUVE. ATLETICO MADRID: PRESO TRIPPIER, FUTURO INCERTO PER CORREA E FILIPE LUIS. STEVE BRUCE ALLENATORE DEL NEWCASTLE.

Daniele De Rossi riparte dal Boca Juniors. DDR arriverà in Argentina nel weekend e firmerà il contratto annuale. Il Boca chiuderà anche per Eduardo Salvio.

Neymar ormai non vuole più rimanere al PSG e le sue intenzioni sono note ormai da tempo. Il Mundo Deportivo ha ipotizzato eventuali destinazioni plausibili per il futuro del brasiliano: Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United e Juventus.

Kieran Trippier è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. L'ex esterno del Tottenham ha firmato un accordo per le prossime tre stagioni con il club madrileno.

Il Bayern Monaco affiderà nuovamente le chiavi dell'attacco a Robert Lewandowski. L'attaccante polacco rimarrà in Bundesliga anche nelle prossime stagioni e a breve inizieranno le contrattazioni per poter prolungare l'accordo.

Sebastian Haller è un nuovo giocatore del West Ham. L'attaccante francese, 25 anni, si trasferisce a titolo definitivo dall'Eintracht Francoforte firmando col nuovo club un contratto quinquennale.

Il Newcastle rende noto di aver ingaggiato Steve Bruce come nuovo allenatore. 58 anni, prende il posto di Rafa Benitez. Contratto triennale.

Angel Correa vuole andarsene dall'Atletico Madrid. Il calciatore argentino, secondo quanto riportato da Olé, vuole andarsene dal club madrileno. Al momento non ci sono offerte concrete, ma il giocatore piace a Milan, Napoli, Tottenham e Wolverhampton.

In casa Colchoneros si aspetta anche la risposta di Filipe Luis, cui è stato offerto un nuovo contratto ma sul quale c'è anche il Flamengo che vorrebbe riportarlo in patria.

Arrivano anche le prime comunicazioni ufficiali: Jean Michaël Seri è pronto a diventare un nuovo calciatore del Galatasaray. Niente Milan per lui, dunque.

Nuova avventura iniziata in Turchia per Isaac Cofie, ex centrocampista di lungo corso in Serie A che ha lasciato lo Sporting Gijon per il Sivasspor.