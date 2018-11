Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 17 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

Come scrive Il Messaggero in edicola questa mattina La Lazio a gennaio cercherà rinforzi per quel che riguarda il ruolo di terzino destro. Leiner del Salisburgo il vecchio pallino, Darmian dello United è il sogno. Inzaghi ha chiamato il suo manager Tinti, ma la Lazio dovrà fare più di uno sforzo.

La Juventus, se davvero vorrà provare a puntare a un clamoroso ritorno di Paul Pogba a gennaio, dovrà tifare per un flop totale in Champions League, così da avere una possibilità in più per l'eventuale cessione da parte dei Red Devils. I contrasti con Mourinho e una serenità persa da tempo sono altri assist per un acquisto che alzerebbe ulteriormente il livello della Veccia Signora. Il giocatore non ha mai fatto mistero della sua apertura a un ritorno in Piemonte e anche questo è un punto in favore dei diritenti juventini. Il problema potrebbe essere relativo ai costi: il cartellino non vale meno di 50 milioni e soprattutto l'ingaggio è da 14 milioni netti a stagione. Raiola tesse la tela senza troppo clamore per non allarmare gli inglesi, ma le notizie tanto attese, soprattutto dal francese, potrebbero arrivare prima di quanto s'immagini. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Sulla pagine di Tuttosport si parla del futuro del giovane attaccante della Juventus Moise Kean. Il club bianconero sta pensando ad un prestito secco per il classe 2000 (come successo l'anno scorso a Verona) o una cessione con diritto di recompra. In Italia Bologna, Sassuolo e Sampdoria lo vorrebbero già a gennaio, all'estero si è fatto il nome dell'Ajax.

Sulle pagine del Corriere dello Sport si parla del futuro di Kalidou Koulibaly. Il centrale del Napoli piace praticamente a tutti i top club europei: Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, le due squadre di Manchester, Barcellona. La rivelazione di Kalidou, si legge, svelata ad alcuni amici, è quella di voler restare proprio in azzurro, vista la soddisfazione per la sua situazione tecnica e contrattuale.

Le punte a caccia di un riscatto saranno protagoniste dei movimenti di gennaio. Tra queste, secondo la Gazzetta dello Sport, Manolo Gabbiadini potrebbe dire addio alla Premier, magari in prestito, con Fiorentina e Bologna che si sono già mosse per l’ex attaccante di Napoli e Sampdoria. E può lasciare Verona (ma in ottica estiva) Mariusz Stepinski, che piace alla Fiorentina.

Sulle pagine di Tuttosport si parla ancora del futuro del giovane talento del Tolosa Jean-Clair Todibo. Il classe '99 non ha ancora firmato il suo primo contratto da professionista ed in estate sarà libero di accasarsi a parametro zero con un'altra squadra. Il giocatore, visto che non ha nessuna intenzione di firmare, è stato messo fuori squadra. Il motivo è semplice: il Tolosa non ha nessuna intenzione di valorizzare un giocatore che perderà al termine della stagione. La Juventus, che segue il giocatore da tempo, si sta muovendo per anticipare la concorrenza già a gennaio. Occhio al Napoli, con gli azzurri pronti a dare battaglia per il giovane talento.

Il Manchester United piomba su Lorenzo Pellegrini. Secondo il Corriere dello Sport, José Mourinho avrebbe messo gli occhi sul centrocampista della Roma sapendo della clausola in vigore di 30 milioni. In italia il talento della Roma piace a Juventus ed Inter, con Marotta che aveva provato a portarlo alla Juve in due diverse sessioni di mercato.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il portiere del Genoa Federico Marchetti potrebbe chiedere la cessione dopo la promozione a primo portiere di Andrei Radu. L'ex Lazio vorrebbe giocare di più e per questo la sua permanenza è tutt'altro che scontata.

"Gabbiadini, ecco perché si può concludere" è il titolo della Nazione in edicola oggi, che scrive come, oltre a superare la concorrenza di Bologna e Sampdoria, la Fiorentina debba formulare un’offerta che possa in qualche modo ingolosire il Southampton che, pur stazionando nelle retrovie della classifica non ha certo bisogno di monetizzare. Ecco perché è da scartare l’ipotesi di un prestito, magari anche oneroso. Un altro scoglio è l’ingaggio che tocca i 2 milioni e mezzo di euro annui, ma è un paletto aggirabile, magari allungando l’accordo che con gli inglesi scade nel 2021.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Chelsea è pronto a concludere l'acquisto dello statunitense del Borussia Dortmund Christian Pulisic. I Blues vorrebbero chiudere l'affare già a gennaio, preoccupati dai possibili blocchi che la Federazione potrebbe imporgli nei mesi a venire in seguito all'inchiesta su alcuni acquisti di giovani calciatori stranieri U18 effettuati negli ultimi anni. Il giocatore del club tedesco ha rifiutato di rinnovare il proprio contratto attualmente in scadenza nel 2020.

Iker Casillas, portiere del Porto, ha parlato a Universo Valdano su Movistar+ rilasciando queste dichiarazioni: "Cosa farei se mi convocassero in Nazionale? Sarei entusiasta. E se tornerei al Real Madrid? Certo, non posso dimenticare dove sono cresciuto".

Neymar, attaccante del Brasile e del PSG, ha parlato dell'ex compagno di squadra Suarez nel post partita contro l'Uruguay: "E' un amico che mi sono fatto giocando a calcio. Lo adoro e come calciatore è un vero fenomeno. Abbiamo condiviso per anni lo stesso spogliatoio e siamo molto amici. Gli auguro sempre il meglio". Poi alcuni giornalisti hanno provato a chiedergli se tornerà al Barcellona, ma il brasiliano non ha voluto rispondere, negando con la testa e mostrando un bel sorriso prima di salire sul pullman che lo avrebbe riportato in albergo insieme al resto della squadra. A riportarlo è AS.

Jordi Alba, esterno sinistro del Barcellona accostato ieri alla Juventus, potrebbe rinnovare il proprio contratto col Barcellona, attualmente in scadenza nel giugno del 2020. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il dirigente catalano Pep Segura avrebbe contattato il suo agente Vicente Fores per iniziare ad avviare la trattativa per il prolungamento.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il centrocampista offensivo del Barcellona, recentemente transitato in Italia tra le fila dell'Inter, verrà inserito nella lista dei partenti nel corso del prossimo mese di gennaio. Valverde ha già iniziato a inserire nelle rotazioni Alena, con l'intento di mandare un messaggio al giocatore che dunque è di nuovo con la valigia in mano. I catalani potrebbero cederlo anche a titolo definitivo con il prezzo fissato in poco meno di 30 milioni di euro.

La crisi del Monaco potrebbe allontanare Radamel Falcao dal Principato. Secondo quanto riferito da Marca, viste le difficoltà, sportive e non, del club monegasco, il centravanti colombiano si sarebbe proposto al Real Madrid. Vista l'impossibilità di arrivare già a gennaio agli obiettivi principali (tra gli altri, Icardi, Kane e Lewandowski), le merengues starebbe valutando con attenzione la possibilità di regalare Falcao a Solari.

Il centrocampista dell'Ajax, Frenkie de Jong, è obiettivo del Paris Saint-Germain. Lo riporta Le10Sport secondo il quale Thomas Tuchel avrebbe chiesto espressamente l'olandese come perno del centrocampo. Sul giocatore c'è anche il Manchester City oltre che Barcellona, Inter e Juventus.

Il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Jonas Boldt, ha parlato dei futuro di Kai Havertz, giovane trequartista nel mirino del Bayern: "Il suo futuro è al Leverkusen, ambiente nel quale Kai può crescere nel modo migliore. È bello vedere il ragazzo crescere mese dopo mese e ovviamente siamo felici che abbia esordito in Nazionale nel modo migliore".

Non è stata fortunata l'avventura di Memphis Depay al Manchester United. Alla fine il giocatore olandese ha dovuto lasciare l'Inghilterra e accasarsi al Lione restando pur sempre molto legato ai Red Devils. In questi ultime mesi Depay sta facendo benissimo con la squadra francese e pare che José Mourinho abbia chiesto alla società di riportare il giocatore all'Old Trafford. Nell'accordo firmato con l'Olympique Lione lo United ha inserito una clausola di recompra che potrebbe decidere di attivare a breve. Mourinho ci spera...

Il giovane talentuoso Munir El-Haddadi a giugno rischia di lasciare il Barcellona gratis. Il giocatore infatti è in scadenza di contratto con il club catalano ma sta tardando ad arrivare il rinnovo. Pare infatti che il giocatore e in club non abbiano ancora trovato un accordo perché c'è distanza sulle cifre tra la richiesta di Munir e l'offerta del Barcellona e il rinnovo contrattuale al momento è in stand-by.