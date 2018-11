Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 19 novembre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La doppia sfida di Champions League con il Manchester United ha avuto un sapore agrodolce per la Juventus. Ma potrebbe aver rappresentato un'occasione di mercato per il club bianconero: la Vecchia Signora sarebbe interessata a Marcus Rasfhord, che da parte sua starebbe valutando un addio per lo scarso utilizzo da prima punta con Mourinho.

Concorrenza inglese per il Milan, che come vi abbiamo raccontato sta pensando a Gary Cahill del Chelsea per rimpolpare la propria difesa. Anche Manchester United e Aston Villa sarebbero sulle tracce del difensore inglese, fin qui impiegato col contagocce da Maurizio Sarri.

Il Napoli dice no a una maxi-offerta del Manchester United per Kalidou Koulibaly. Il club inglese avrebbe offerto a quello partenopeo ben 77 milioni di sterline, oltre 86 milioni di euro, per il difensore senegalese. Lontani, però, da quei 100 milioni che De Laurentiis chiede per sedersi al tavolo.

Il Chelsea fa sul serio per Alex Sandro. Il club di Stamford Bridge sarebbe pronto a offrire alla Juventus, già nel mercato di gennaio, ben 50 milioni di sterline, circa 56 milioni di euro, per il terzino brasiliano. L'accelerata, spiegano i media d'oltremanica, deriverebbe dal timore di eventuali sanzioni per l'inchiesta FIFA legata al tesseramento di calciatori minorenni.

Non solo Zlatan Ibrahimovic, nell'incontro tra la dirigenza del Milan e Mino Raiola Il club rossonero è vicino a rinnovare il contratto di Ignazio Abate, altro assistito dell'agente italo-olandese. Con cui l'accordo sarebbe a un passo.

Come preventivato nei giorni scorsi, durante l'amichevole internazionale Spagna-Bosnia, nelle Canarie, c'erano anche alcuni emissari del Real Madrid per osservare Edin Dzeko, attaccante della Roma. Potrebbe essere un nome per il prossimo anno - per avere un'alternativa efficace in avanti - ma al momento il bosniaco si trova bene nella Capitale, dopo aver rifiutato il Chelsea un anno fa.

Il Napoli cerca un difensore in grado di giocare anche sulla corsia destra per la prossima stagione. La dirigenza partenopea ha messo gli occhi su Benjamin Pavard (22). Campione del mondo con la Francia in Russia, l'esterno ex Lille - dal 2016 in forza allo Stoccarda - potrebbe essere il grande colpo estivo per la rosa di Carlo Ancelotti.

Il Fenerbahçe è interessato all'acquisto di Juan Jesus. Il difensore giallorosso è autore di un ottimo inizio di stagione, e la società turca ha bisogno di un buon innesto in difesa, a causa dei troppi gol subiti e della bassa posizione in classifica (13). Pronta un'offerta che si aggira sugli 11 milioni di euro, l'operazione potrebbe essere facilitata dal buon rapporto tra i due direttori sportivi, Monchi e Comolli.

Il Napoli guarda ancora in casa Empoli. Gli azzurri sarebbero interessati a Rade Krunic, centrocampista classe '93 che si sta mettendo in mostra in Toscana in questa prima parte di stagione. Dal canto suo l'Empoli resta sempre in attesa di novità su Sebastiano Luperto, con la speranza di poter contare nuovamente su di lui dopo l'esperienza comune in B nella passata stagione.

Il Milan avrebbe individuato in Leandro Paredes il giocatore perfetto per sostituire nell'immediato e in futuro Lucas Biglia. Il Milan sembra avere già un accordo di massima con il giocatore, ma intanto lo Zenit continua a chiedere 25-30 milioni di euro per lasciarlo partire. Leonardo è al lavoro per provare a convincere i russi a rivedere le proprie pretese, accettando magari un prestito con diritto di riscatto. Si valutano anche delle alternative: per esempio, in prestito dal Barcellona potrebbe arrivare Denis Suarez, che i blaugrana hanno deciso di lasciar partire a gennaio. Un'altra pista percorribile potrebbe essere quella che porta ad Arturo Vidal, anche lui del Barcellona, che nelle scorse settimane è stato offerto a diversi club, tra cui anche il Milan.

Dopo Federico Bernardeschi la Juventus torna a guardare in casa Fiorentina. Il nome caldo, ovviamente, è quello di Federico Chiesa che potrebbe tornare prepotentemente di moda per i bianconeri soprattutto se Mandzukic dovesse essere ceduto in estate.

Dopo l'infortunio occorso a Dimarco e il recente stop di Gobbi, il Parma è sul mercato in cerca di un esterno difensivo a sinistra. Gli occhi dei ducali si sono posati in casa Fiorentina. Qui infatti ci sono Laurini, Hancko e Maxi Olivera, giocatori pronti a lasciare Firenze in caso di offerta adeguata (il ceco solo in prestito). Ma il primo nome sulla lista del Parma è chiaro: Vincent Laurini.

La Fiorentina sta valutando alcuni nomi per gennaio, soprattutto per quanto riguarda l'attacco. Se Nicola Sansone resta la prima scelta con subito dietro Manolo Gabbiadini, uno dei nomi sul taccuino viola è quello di Fabio Borini, anch'egli ai margini del progetto Milan. Thereau è ritenuto in partenza, anche se - scrive il quotidiano - non sarà svenduto. Vlahovic invece verrà valutato in queste ultime sette partite prima della fine del girone d'andata.

Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini è fortemente tentato da una maxi offerta del Manchester United. Il giocatore aspetta una chiamata dalla Roma per discutere il futuro ritenendo doveroso un adeguamento visto il suo nuovo status all'interno della rosa giallorossa. Il ds Monchi non è comunque preoccupato perché è sicuro di poterlo convincere a restare nella Capitale.

Per il mercato di gennaio il DS giallorosso Monchi è tornato a guardare in Olanda, tra i lancieri dell'Ajax. Dopo aver preso Kluivert in estate e il sogno Neres soltanto accantonato, potrebbe riaprirsi il discorso legato a Ziyech. L'obiettivo più plausibile è Donny van de Beek, centrocampista centrale classe '97.

Nei radar del Milan per rinforzare la difesa a gennaio c'è sempre Medhi Benatia, centrale della Juventus che potrebbe partire in prestito se i bianconeri dovessero prendere un altro difensore più giovane durante la campagna acquisti invernale.

In questi giorni passati in Cina per confrontarsi sul futuro con il patron dell'Inter Zhang Jindong, l'ormai nuovo dirigente dei nerazzurri Beppe Marotta spiegherà al proprietario interista il colpo in canna in vista del prossimo mercato estivo: si tratta di Sergej Milinkovic-Savic. Quando era alla Juventus aveva già parlato di lui col presidente della Lazio Lotito, con cui ha un canale preferenziale. Una sorta di pre-accordo che potrà permettere allo stesso Marotta di superare la concorrenza e portare in dote uno dei centrocampisti più in vista di tutta Europa.

La priorità per il mercato estivo della Juventus è senza dubbio un centrocampista. Paratici, vista l'emergenza in mezzo al campo, proverà ad anticipare un colpo a gennaio. Pogba è un cima alla lista dei pensieri della Juve per giugno, però se a Manchester dovessero decidere di scaricarlo per finanziare il mercato invernale, i bianconeri faranno un tentativo. Riflettori puntati su Rabiot e Ramsey, entrambi in scadenza a giugno. La vera mina vagante è James Rodriguez: il colombiano vuole lasciare il Bayern, non vuole tornare al Real Madrid e Jorge Mendes spinge per la soluzione bianconera.