Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 19 settembre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio guarda al futuro e si prepara a piazzare un importante colpo in prospettiva. Come rivela Sky Sport il club biancoceleste ha chiuso con l'attaccante classe 2001 Tyro Nimmermeer cresciuto nelle giovanili dell'Az Alkmaar. Il calciatore, che arriverà a parametro zero, ha firmato un contratto di tre anni col club romano con cui era in prova dallo scorso agosto.

Ivan Gazidis potrebbe non essere l’ultimo dirigente ingaggiato da Elliott. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, alla lista dei manager rossoneri - magari come prima mossa proprio del nuovo amministratore delegato - potrebbe aggiungersi anche Umberto Gandini, a cui verrebbe riservata una sezione più istituzionale e dedicata ai rapporti con Lega e UEFA.

La Lazio sta per rinnovare il contratto di Sergej Milinkovic-Savic. L'agente del calciatore nei prossimi giorni sarà in città per l'accordo sul prolungamento fino al 30 giugno del 2023. Niente clausola per il serbo, destinato a diventare prima simbolo biancoceleste e poi possibile uomo-mercato in caso di offerte irrinunciabili.

In attesa del recupero dall'infortunio, il difensore della Lazio, Stefan Radu, firmerà entro breve il nuovo contratto, che prolungherà il legame attuale dal 2020 al 2021 con un lieve aumento d’ingaggio (arriverà a un milione e mezzo netto, ora è poco al di sotto). L'accordo tra Lotito, Tare e Matteo Materazzi, procuratore del romeno, è già raggiunto. E prevede anche un tacito patto per consentire a Stefan di rimanere alla Lazio dopo il 2021: lo farà da calciatore, con contratti rinnovati di anno in anno, se sarà ancora integro e competitivo, altrimenti diventerà allenatore delle giovanili oppure – più probabilmente – dirigente. Lo riporta il Corriere di Roma.

Un mese importante per svoltare, o potrebbe arrivare un cambiamento. Il Bologna si prepara ad una serie di partite assai combattute che potrebbe segnare il futuro di Filippo Inzaghi sulla panchina rossoblù. Cesare Prandelli Il nome più accreditato per l’eventuale successione. E sullo sfondo Beppe Iachini.

Nuovo contratto con il Chelsea per il crack gallese Ethan Ampadu. Il difensore gallese, diciotto anni la scorsa settimana, ha firmato il nuovo accordo coi Blues. "Sono molto orgoglioso e felice, adesso non vedo l'ora di proseguire la mia avventura qui", ha detto dopo il quinquennale firmato con la formazione di Maurizio Sarri.

Il Manchester City si prepara per sedersi a un tavolo con Raheem Sterling. Il contratto dell'ex Liverpool, scrive il Sun, è in scadenza nel giugno del 2020 e l'intenzione della società di Pep Guardiola è quella di prolungare l'accordo, nonostante le trattative non siano ancora partite come sperava l'esterno d'attacco.