Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 21 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti.

© foto di Imago/Image Sport

MILAN, OBIETTIVO FABREGAS SE SI LIBERA A ZERO. RAIOLA HA PROPOSTO IL DIFENSORE DEL LIONE TETE. OBIETTIVO SENSI: SI PUNTA AL PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO. PAREDES IMPOSSIBILE A GENNAIO. JUVENTUS, AVANTI PER DE LIGT: CONTATTI FREQUENTI CON RAIOLA. POGBA VALUTATO 80 MILIONI DALLO UNITED. INTER, MAROTTA PUNTA MILINKOVIC-SAVIC. DUELLO CON LA JUVE PER CHIESA. LAZIO, OBIETTIVO SANSONE: AFFARE DA 10 MILIONI CON IL VILLARREAL. LUIS ALBERTO PUO' PARTIRE A GENNAIO. CACERES HA CHIESTO LA CESSIONE. ROMA, RINNOVO IN VISTA PER EL SHAARAWY. FIORENTINA, PIACE IL CENTROCAMPISTA OLSSON. CAGLIARI, CONTATTO PER EDER. PARMA, PIACE THEREAU MA IL PROBLEMA È L'INGAGGIO

Non solo Ibrahimovic. Il Milan sta continuando a lavorare in ottica di gennaio, con l'obiettivo di riuscire a concedere al proprio tecnico Gattuso i tasselli giusti per raggiungere il quarto posto e la tanto ambita Champions. Ibra è molto vicino - 1,5 milioni di euro fino a fine stagione, più eventuale opzione automatica in caso di qualificazione alla CL - ma non sarebbe il solo. In attesa di capire cosa succederà con Paquetà - la UEFA a Nyon può bloccare qualche strategia - piace Cahill per la retroguardia, come soluzione tampone, ma potrebbe non essere l'unico approdo dal Chelsea. Per un'estate è stato il sogno dei milanisti, con Galliani che inneggiava a mister X dall'occhio ceruleo. Fabregas non l'ha, ma nemmeno Nocerino, unico ad arrivare alla fine di quella finestra. Fabregas lì decise di tornare a casa, al Barcellona, mentre stavolta potrebbe davvero arrivare a Milanello. Maurizio Sarri non lo considera fra i suoi piani, il Chelsea potrebbe - come già fatto con Bakayoko - liberarlo a zero, giusto per risparmiare sull'ingaggio. In quel caso Leonardo ha già deciso di puntare su di lui, dando un altro grande interno di centrocampo al Milan. Certo, dovrebbe essere recuperato poiché ha giocato poco ultimamente, ma rimane uno dei grandi interpreti del ruolo fino a poco tempo fa.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Mino Raiola avrebbe proposto un difensore al Milan, falcidiato in questo periodo da diversi infortuni nel pacchetto arretrato: si tratta di Kenny Tete, jolly difensivo del Lione classe 1995 che potrebbe dunque arrivare in rossonero a gennaio, per dare un'opzione in più a Rino Gattuso.

Stefano Sensi obiettivo numero uno a centrocampo per il Milan nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il patron del Sassuolo, Giorgio Squinzi, non ha intenzione di vendere i suoi gioielli a gennaio ma i rossoneri sperano di strappare il giocatore in prestito con obbligo di riscatto fissato a giugno.

Leandro Paredes resta nel mirino del Milan ma come riporta La Gazzetta dello Sport di questa mattina molto difficilmente il giocatore potrà arrivare in rossonero a gennaio. Il club russo chiede infatti 25 milioni di euro e non sembra essere disposto a trattare, con Leonardo che non può certo permettersi questa cifra durante il mercato invernale.

La Juventus va avanti per Matthijs de Ligt (19), difensore dell'Ajax. Tuttosport scrive che i contatti tra l'agente Mino Raiola e l'accoppiata Paratici-Nedved sono frequenti, anche se la squadra bianconera dovrà battere la concorrenza del Barcellona. Il Manchester United, invece, resta un passo indietro per l'olandese classe '99 che i lancieri non cederanno per meno di 50 milioni di euro.

Paul Pogba (25) vuole tornare alla Juventus, lasciando così il Manchester United. Tuttosport scrive che i red devils valutano il francese sugli 80 milioni di euro, nonostante sia stato pagato 105 milioni di euro al momento di riportarlo all'Old Trafford. Il calciatore guadagna dieci milioni di euro a stagione più bonus e non ha voglia di diminuirselo per tornare a Torino: la Juve, se dovesse accettare questa situazione, renderebbe Pogba il più pagato della rosa alle spalle di Cristiano Ronaldo. Il ritorno del francese, però, potrebbe diventare realtà soltanto a partire dalla prossima estate.

Beppe Marotta vuole strappare Sergej Milinkovic-Savic alla Lazio, portandolo non alla Juventus ma all'Inter. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il futuro direttore sportivo nerazzurro avrebbe già esposto i suoi piani di mercato alla società meneghina. Milinkovic è in cima alla lista, ma sulla società milanese incombe il problema del fair play finanziario. Per arrivare al centrocampista serbo, Suning sarebbe costretta a cedere un top player. Le richieste di Lotito per il suo calciatore potrebbero diminuire al termine della stagione, l'operazione non sembra impossibile all'ex Juventus, che presto tornerà all'assalto. La Lazio dal canto suo valuta anche alcuni gioielli della cantera dell'Inter: primo su tutti il classe 2000 Facundo Colidio, strappato dai nerazzurri al Boca Juniors. Igli Tare lo conosce bene, potrebbe diventare una pedina di scambio nell'affare.

Juventus e Inter sono pronte a darsi battaglia per l'acquisto del cartellino di Federico Chiesa, attaccante esterno classe 1997 della Fiorentina e della nostra nazionale: come riporta Fox Sports, infatti, il giocatore viola, obiettivo di mercato bianconero, è un vero e proprio pallino di Marotta, pronto a fare uno sgarbo alla sua ex squadra. La Fiorentina, dal canto suo, cederà il suo asso per una cifra a partire da 70 milioni di euro. L'asta, insomma, è pronta ad iniziare.

Luis Alberto (26) potrebbe salutare la Lazio a breve. Tuttosport scrive che lo spagnolo è tra gli indiziati a salutare Formello, qualora dovessero arrivare offerte importanti. Il presidente Claudio Lotito ha rifiutato offerte di 40 milioni di euro durante la scorsa estate, adesso si partirebbe da una base di 30-35 milioni trattabili al ribasso. Il Siviglia resta sulle tracce del calciatore spagnolo, cresciuto proprio nella cantera andalusa prima di cercare fortuna tra Barcellona, Liverpool, Siviglia, Malaga e Deportivo La Coruña.

Martín Cáceres (31) non è soddisfatto del suo impiego tra le file della Lazio. L'edizione odierna di Tuttosport fa sapere che il difensore ex Juventus, Siviglia e Barcellona ha chiesto al club biancoceleste di essere ceduto per trovare spazio con continuità altrove. In questa stagione, l'uruguagio ha collezionato quattro presenze in Serie A e due in Europa League.

Stephan El Shaarawy vicino al rinnovo con la Roma. Le prestazioni convincenti del Faraone in questo inizio di stagione hanno convinto tutti che potrà essere molto utile alla causa giallorossa e per questo è probabile che presto arrivi la firma per il prolungamento. Attualmente la scadenza è fissata per il 2020 e il calciatore percepisce 2 milioni di euro più bonus a stagione: con il nuovo accordo la parte fissa potrebbe arrivare a 2,5 milioni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Idea svedese per il centrocampo della Fiorentina: secondo quanto riferito dai media scandinavi, il club viola starebbe pensando a Kristoffer Olsson, classe '95 dell'AiK Stoccolma.

Il Cagliari lavora ad un colpo di mercato in vista di gennaio. Secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello, ci sono stati dei contatti tra il Presidente Giulini e Citadin Martins Eder dello Jiangsu Suning. Approcci tra le parti, un’idea che può diventare qualcosa di più se le esigenze di entrambi troveranno un punto comune.

Cyril Thereau resta nel mirino del Parma. L'attaccante francese non ha mai trovato spazio quest'anno nella Fiorentina e a gennaio potrebbe lasciare il club viola per trasferirsi altrove ma il suo ingaggio è troppo alto per le casse del club ducale e per questo dovrebbe abbassarselo per rientrare nei parametri dei gialloblù. A riportarlo è Tg Parma.

ATHLETIC CLUB, MUNIAIN HA RINNOVATO FINO AL 2024. WEST HAM, NASRI SI ALLENA COL GRUPPO IN ATTESA DEL CONTRATTO. MANCHESTER UNITED, PRONTO IL RINNOVO PER RASHFORD. LIVERPOOL, CONCORRENZA DI BAYERN E BARCELLONA PER JOVIC DELL'EINTRACHT. IRLANDA, SEPARAZIONE CONSENSUALE CON IL CT O'NEILL

Finisce, almeno per il momento, il capitolo legato al futuro di Iker Muniain, che nei giorni scorsi era stato accostato anche a Napoli, Roma e Lazio. Il giocatore ha infatti rinnovato fino al 2024 con l'Athletic Bilbao, come riportato dallo stesso club su Twitter. Nel nuovo contratto non è presente alcuna clausola rescissoria.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi è ancora tutto da definire l'approdo ufficiale di Samir Nasri al West Ham. L'ex City non ha superato le visite mediche e questo ha convinto il club londinese a frenare nel completamento del tesseramento. Quest'oggi, però, il francese, come riporta la stampa inglese, ha sostenuto il suo primo allenamento con il Hammers nel tentativo di dimostrare la sua utilità nella rosa di Manuel Pellegrini.

Settimana di discussioni sul rinnovo contrattuale di Marcus Rashford in casa Manchester United. Secondo quanto riportato dal Daily Star, infatti, i Red Devils per tenere a freno le voci su possibili interessamenti di altri club sarebbero pronti a mettere sul piatto un ingaggio da quasi nove milioni di euro a stagione per il giovane attaccante della rosa di Josè Mourinho.

Dodici gol in tredici partite fra Bundesliga ed Europa League con la maglia dell'Eintracht Francoforte hanno inserito il nome di Luka Jovic fra quelli dei calciatori più seguiti a livello internazionale. L'attaccante di proprietà del Benfica, secondo quanto riportato da SkySports UK, è infatti finito nel mirino di Bayern Monaco e Barcellona oltre che in quello del Liverpool del quale si parla già da qualche settimana.

Separazione consensuale fra la Federcalcio della Repubblica d'Irlanda e il ct Martin O'Neill. E' questo l'annuncio appena arrivato attraverso il profilo Twitter della Federazione.