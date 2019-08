Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 23 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, IPOTESI DI MAXI SCAMBIO CON IL PSG. NAPOLI, UFFICIALE LOZANO. FIORENTINA. BIRAGHI VUOLE L'INTER. IDEA CACERES PER LA DIFESA. MILAN, REINA SOGNA IL REAL MADRID. SAMP, DEFREL VERSO IL RITORNO

JUVENTUS

Potrebbero arrivare importanti sviluppi sull'asse Torino-Parigi. Il Paris Saint-Germain ha effettuato un sondaggio per Miralem Pjanic. Secondo quanto riportato da Tuttosport la Juventus ha risposto chiedendo informazioni su Marco Verratti. Lo scambio avrebbe del clamoroso ma non è impossibile. Altri giocatori che potrebbero essere coinvolti in uno scambio sono Emre Can e Julian Draxler, sebbene i bianconeri preferirebbero avere Angel Di Maria al posto del tedesco, sfoltendo in questo modo il centrocampo e dando a Maurizio Sarri un esterno offensivo in più.

NAPOLI

È finalmente arrivata l'ufficialità di Hirving Lozano. Ad annunciare l'esterno messicano prelevato dal PSV è stato, come di consueto, il presidente Aurelio De Laurentiis via Twitter.

Sempre per il fronte offensivo il nome di Mauro Icardi rimane un'ipotesi per i partenopei. Con un accordo con Fernando LLorente già in mano la società azzurra ha comunque deciso di attendere l'ex capitano dell'Inter almeno fino a martedì, quando scadrà l'ultimo ultimatum all'argentino.

"Hysaj rimane a Napoli" sono invece le parole di Mario Giuffredi, agente del laterale albanese del Napoli, che chiudono il mercato attorno all'ex Empoli.

MILAN

Si lavora alle uscite. Da una parte c'è quella possibile di Pepe Reina, entrato nel mirino del Real Madrid come vice Courtois visto l'imminente addio di Navas. Dall'altra parte per i rossoneri si è presa in esame la cessione di Franck Kessie seguito dal Monaco. L'ipotesi però non convince pientamente visto che a dieci giorni dalla fine del mercato Maldini&C. sarebbero costretti a trovare un titolare al posto dell'ivoriano.

FIORENTINA

Rimane calda la pista Inter per Cristiano Biraghi. A fare il punto della situazione sul terzino della Fiorentina è stato il suo agente Mario Giuffredi: "La volontà del ragazzo è quella di andare all'Inter - ha detto a TMW -, ma non deve dimenticare che la Fiorentina lo ha portato in Nazionale. Quindi è giusto che sia la società a decidere con calma se ci sono i presupposti per mandarlo all'Inter".

In casa Fiorentina, poi, continua l'onda lunga dello sbarco di Franck Ribery sul quale si è espresso l'agente dell'ex Bayern Alain Migliaccio: "E' contento di essere qui, è arrivato in un grande campionato dove è un piacere giocare a calcio. Anche la sua famiglia è soddisfatta e lui è molto felice di aver firmato per la Fiorentina".

Nome caldo per i viola è quello di Martin Caceres, difensore ex Juventus oggi svincolato. Sull'uruguaiano si è espresso l'agente Davide Lippi: "Vedremo - spiega a Radio Sportiva -. C'è la volontà della Fiorentina, questo lo posso garantire, di costruire una squadra forte trattando giocatori importanti".

SAMPDORIA

C'è l'accordo tra Roma e Sampdoria per il ritorno di Gregoire Defrel, coi blucerchiati che hanno superato la concorrenza del Sassuolo e si apprestano ad accogliere il francese: stando a quanto da raccolto da TMW, si tratta di un affare in prestito con obbligo di riscatto a circa 15 milioni di euro.

REAL, TUTTO SU NEYMAR. IL BRASILIANO CHIEDE UN INGAGGIO MONSTRE. OM, NIENTE TURCHIA PER LUIZ GUSTAVO. BAYERN, RENATO SANCHEZ SALUTA: VA AL LILLE

LIGA

Real Madrid - Neymar è il nome caldo per i blancos. El Chiringuito TV informa anche delle richieste dell'entourage del brasiliano, tutt'altro che basse: O'Ney chiede 35 milioni di euro netti a stagione per i prossimi cinque anni.

LIGUE 1

Lille - Renato Sanches lascia il Bayern Monaco, e lo fa a titolo definitivo. Dopo un'avventura da dimenticare in Baviera, il portoghese classe '97, forse schiacciato dalle eccessive aspettative sul suo conto, prova a rilanciarsi in un altro campionato, quello francese. Il Lille ne ha infatti comunicato l'acquisizione e la firma sul contratto per le prossime quattro stagioni, annunciando il buon esito dell'operazione mediante i propri profili ufficiali di comunicazione. Nessuna cifra pubblicata, c'è curiosità per capire a quanto ammonti, qualora ci fosse, la minusvalenza.

Olympique Marsiglia - L'OM ha rifiutato l'offerta da parte del Fenerbahce per Luiz Gustavo. La proposta di 3 milioni di euro, come riportato da Marca, non ha soddisfatto la dirigenza del club francese. Il calciatore brasiliano ha ancora due anni di contratto, ma potrebbe lasciare la Ligue 1 già in questa finestra di mercato.

SUPER LIG

Afriyie Acquah è pronto a diventare un nuovo calciatore del Malatyaspor. Battuta la concorrenza del Goztepe, che aveva messo sul piatto un biennale da 800mila euro a stagione. La società di Malatya ha offerto un milione di euro netto a stagione fino a giugno 2021 e ha strappato l'accordo col calciatore, che è già volato in Turchia per sostenere le visite mediche.