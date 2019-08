Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 26 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Riparte la trattativa fra Juventus e Roma per Daniele Rugani: le due squadre si incontreranno di nuovo per rimettere in piedi la trattativa, ma c'è ancora distanza sulle contropartite. Rugani viene valutato 40 milioni per la Juve, Riccardi 10 alla Roma. Nel frattempo i bianconeri lavorano anche in uscita, Tuttosport parla anche di un possibile scambio Emre Can-Rakitic con il Barcellona.

Rodrigo De Paul si avvicina alla Fiorentina: il club viola è a un passo dall'accordo con l'Udinese sulla base di 25 milioni di euro più 5 di bonus. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Giovanni Simeone, ormai fuori dal progetto di Montella. L'eventuale arrivo dell'argentino non esclude una trattativa per Raphina: l'esterno brasiliano potrebbe essere l'ennesimo un altro colpo dell'era Commisso.

Milan, si raffredda la pista per la cessione di André Silva allo Sporting. Per il giocatore lusitano resta in corsa anche l'Espanyol. Nel frattempo i rossoneri continuano a lavorare anche in entrata per Angel Correa: il giocatore non si è allenato con l'Atletico Madrid e secondo le indiscrezioni di El Chiringuito i colchoneros potrebbero abbassare le pretese e accettare l'offerta di 40 milioni di euro. Nel frattempo Ivan Strinic ha risolto il suo contratto con il club rossonero.

I rossoneri stanno cercando di lavorare anche per rinforzare il pacchetto arretrato. La Juventus ha mandato segnali di apertura al Milan per Demiral. I bianconeri, in caso di mancata cessione di Rugani alla Roma, potrebbero decidere di lasciar partire l'ex Sassuolo verso i rossoneri, disposti a mettere sul piatto 35 milioni di euro. A riportarlo è Sky Sport.

La Roma lavora in attacco e secondo quanto riportato da Sky Sport ha trovato l'accordo con l'Atletico Madrid per riportare Nikola Kalinic in Italia in prestito con diritto di riscatto. Prima però bisognerà cedere Patrik Schick: domani è previsto un incontro con l'agente del calciatore ceco per trovare l'intesa per la cessione al RB Lipsia.

Nel frattempo l'infortunio di Martial frena la trattativa tra Sanchez e Inter. Come riportato dal Guardian, il giocatore è uscito malconcio dalla sfida contro il Crystal Palace. Se i tempi di recupero si allungheranno, la dirigenza dello United sarebbe pronta a bloccare la cessione di Alexis Sanchez ai nerazzurri. Joao Mario, intanto, potrebbe lasciare la serie A: come riportato da Sky Sport il portoghese è vicino alla Lokomotiv Mosca. la formula prevede il prestito con diritto di riscatto.

Dalbert ha finalmente aperto alla Fiorentina e lo scambio con Cristiano Biraghi può essere definito. Adesso però i viola dovranno trovare l'intesa sull'ingaggio con il calciatore brasiliano con l'intesa definitiva che potrebbe arrivare nella giornata di domani. A riportarlo è Sky Sport.

La Lazio sta pensando ad André Ayew, esterno offensivo dello Swansea. L'indiscrezione di mercato arriva direttamente da Football Insider, a quanto pare fonti interne alla società gallese hanno confermato l'interesse dei biancazzurri. Sul giocatore anche la Sampdoria, ma il problema resta il maxi ingaggio

L'Atalanta cerca un esterno per poter dare a Gasperini un uomo in più in vista della Champions League. I nerazzurri stanno pensando a Lorenzo De Silvestri, ma sul giocatore granata c'è anche il Bologna. I granata cercheranno comunque di blindarlo.

Il Torino lavora anche per sistemare altre pedine, come Vincenzo Millico. Chievo, Pisa e Pescara si contenderanno il calciatore e il club granata potrebbe cederlo in prestito. Nelle ultime ore è spuntata l'ipotesi Boga, ma al momento l'operazione non è semplice. A riportarlo è Sky Sport.

Cagliari, spunta l'ipotesi Defrel. I rossoblù potrebbero inserirsi nelle trattative tra Roma, Sassuolo e Sampdoria. Ad ogni modo i capitolini vorranno cedere il calciatore in questa finestra di mercato.

Il Sassuolo sta cercando un difensore centrale e nelle ultime ore i neroverdi stanno pensando Vlad Chiriches, giocatore del Napoli. Stando alle indiscrezioni di Sky Sport, gli azzurri chiedono almeno 12 milioni di euro più bonus per il calciatore romeno.

Federico Viviani e Jacopo Sala potrebbero scambiarsi le maglie in questa finestra di mercato. Il centrocampista della SPAL piace molto ai blucerchiati e potrebbe rinforzare la mediana di Di Francesco, mentre l'esterno classe 1991 farebbe il percorso inverso. I contatti ci sono, come riportato da Sky Sport, la Samp ci prova per l'ex Frosinone.

ASSE DI MERCATO TRA PSG E REAL MADRID: I BLANCOS HANNO RIFIUTATO 20 MILIONI PER NAVAS, I PARIGINI VOGLIONO VINICIUS JUNIOR. BARCELLONA, RAKITIC DIVENTA UN CASO: POSSIBILE LA CESSIONE. EINTRACHT, COLPO IN ATTACCO: PRESO BAS DOST. TOTTENHAM, IDEA MADRID PER ERIKSEN: IL DANESE CONTESO DA ATLETICO E REAL.

Asse di mercato importantissimo tra Real Madrid e Paris Saint-Germain. Le parti, dopo essersi avvicinate per l'affare Neymar, stanno cercando di capire la fattibilità dell'operazione Vinicius Junior. Al momento le merengues hanno rifiutato, ma i parigini sono tornati alla carica. Ipotesi Keylor Navas per i francesi, ma i madrileni non vogliono meno di 20 milioni di euro.

Il Real Madrid sta cercando anche di capire come sistemare eventuali esuberi. Gareth Bale e James Rodriguez, spesso al centro delle trattative di mercato, probabilmente rimarranno a Madrid.

Secondo quanto riferito da RAC1, domani è prevista una missione del Barcellona a Parigi per provare a sbloccare la situazione di Neymar. Il dg Grau con Abidal e Bordas si incontreranno con i dirigenti del PSG pur sapendo di incontrare la sempre maggiore decisione da parte della società di trattenere il brasiliano.

Tottenham, Christian Eriksen potrebbe lasciare gli Spurs. Il danese si allontana sempre di più dalla Premier League e come riportato dal Mirror, il calciatore piace ad Atletico e Real Madrid. Si parla anche di cifre: il giocatore può arrivare per circa 33 milioni di euro.

Chelsea, l'ex ChievoVerona Lucas Piazon, attaccante brasiliano classe '94, potrebbe lasciare i Blues e trasferirsi in prestito al Rio Ave.

C'è un caso Rakitic a Barcellona. Il croato è passato dall'essere un perno del centrocampo a riserva di lusso. La cessione è possibile, come detto potrebbe esserci una trattativa con la Juventus, ma il centrocampista croato ha moltissimi estimatori.

Bas Dost è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Eintracht Francoforte. Dopo una lunga trattativa con lo Sporting Club, il club tedesco ha ufficializzato l'acquisto del bomber olandese classe '89. Dost, 93 gol realizzati in tre stagioni con la casacca del club di Lisbona, ha firmato con la sua nuova società un contratto di durata triennale.