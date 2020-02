Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 31 gennaio

Fonte: Ha collaborato Pierpaolo Matrone

JUVENTUS, EMRE CAN AL BORUSSIA DORTMUND: "E' STATO UN ONORE". PJACA ALL'ANDERLECHT. MILAN, ECCO SAELEMAEKERS E LAXALT. ROMA, NZONI CEDUTO AL RENNES. LAZIO, NIENTE GIROUD. FIORENTINA SCATENATA MA NIENTE CRISCITO. NAPOLI, OFFERTA PER TRIPALDELLI PER GIUGNO. VERONA, EYSSERIC DALLA FIORENTINA E DIMARCO DALL'INTER. GENOA, ECCO SOUMAORO, IAGO FALQUE E PARIGINI, MA SALTA ITURBE. CAPRARI AL PARMA. LA SPAL TESSERA ZUKANOVIC, CERRI E CASTRO. PAZ DAL BOLOGNA AL LECCE. IL CAGLIARI ACCOGLIE PALOSCHII. SAMPDORIA, IN LA GUMINA E YOSHIDA, OUT REGINI

Emre Can è ufficialmente un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il centrocampista classe 1994 lascia la Juventus con la formula del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Di seguito il comunicato della 'Vecchia Signora' sul proprio sito ufficiale: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emre Can per un corrispettivo di € 1 milione pagabile nell’esercizio 2019/2020. Il contratto prevede, inoltre, l’obbligo per il Borussia Dortmund di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora vengano raggiunti determinati obiettivi sportivi nel corso dell’esercizio 2019/2020. Il corrispettivo della cessione a titolo definitivo è fissato a 25 milioni, pagabili in tre esercizi".

Termina dopo appena un anno e mezzo l'avventura con la maglia della Juventus per Emre Can. Il centrocampista tedesco infatti è tornato in patria, al Borussia Dortmund, che ha prelevato il giocatore da Torino in prestito con l'obbligo di riscatto fissato per giugno. Lo stesso giocatore ha salutato il club bianconero sui profili social: "Voglio dire grazie a tutta la Juventus per il supporto. Ai miei compagni di squadra, allo staff e a tutti dietro le quinte. È stato un onore rappresentare questo grande club e porterò i ricordi nel mio cuore. Grazie mille. Forza Juve".

Inoltre, il centrocampista tedesco ha rilasciato anche alcune dichiarazioni al sito ufficiale del Borussia Dortmund: "Penso che la squadra abbia un grande potenziale e possa vincere qualcosa. Sono convinto di poterli aiutare e non vedo l'ora di giocare di fronte a questi tifosi”.

Non solo Emre Can, lascia ufficialmente la Juventus anche Marko Pjaca. L'esterno offensivo croato è stato appena annunciato dall'Anderlecht in prestito con diritto di riscatto.

Alexis Saelemaekers (20) ha appena ultimato tutte le formalità per divenire un calciatore del MIlan. Il centrocampista belga, nazionale di categoria, arriva dall'Anderlecht con la formula iniziale del prestito, contratto registrato in questi minuti.

Diego Laxalt torna al Milan, arriva l'ufficialità. Sul sito della Lega Serie A si può leggere che il Milan ha depositato il contratto del terzino uruguaiano, che torna quindi dal prestito al Torino.

La Roma comunica sul proprio sito ufficiale che Steven Nzonzi si è trasferito a titolo temporaneo allo Stade Rennais Football Club fino al 30 giugno 2020, con l'opzione per un ulteriore anno. Il centrocampista francese era passato in prestito al Galatasaray nell’estate del 2019, salvo poi interrompere anzitempo questo trasferimento proprio per tornare in patria.

Il Chelsea non ha intenzione di vendere Olivier Giroud. Marina Granovskaia sta rifiutando qualsiasi proposta finita sul suo tavolo e, contrariamente a quello che è stato scritto negli scorsi minuti in Inghilterra, il centravanti si sta allenando regolarmente con la squadra. Igli Tare proverà una nuova offensiva per il transalpino, ma il tempo stringe e i Blues appaiono sempre più irremovibili, nonostante le richieste dell'entourage del giocatore di lasciarlo andare anche in virtù dell'Europeo itinerante del 2020.

Alfred Duncan è un nuovo giocatore della Fiorentina. Ad annunciarlo è stato lo stesso club viola con questo comunicato: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, dall’ U.S. Sassuolo Calcio, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joseph Alfred Duncan. Duncan, nato ad Accra (Ghana) il 10 marzo 1993, è cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter ed ha successivamente indossato le maglie del Livorno, della Sampdoria e del Sassuolo, Club con il quale ha collezionato ben 130 presenze tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Il nuovo calciatore della Fiorentina ha inoltre vestito in otto occasioni la maglia della Nazionale maggiore del Ghana".

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in base alle presenze, dal Genoa CFC , i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Andrés Agudelo Ardila. Agudelo, nato a Puerto Caicedo (Colombia) il 14 novembre 1998, nella stagione in corso ha disputato 12 gare con la maglia del Genoa segnando un gol.

Dopo un lungo inseguimento, al termine di una giornata molto proficua per i colori viola, Sofyan Amrabat (23) è diventato a tutti gli effetti un calciatore della Fiorentina. Il centrocampista olandese di origini marocchine è stato acquistato a titolo definitivo dall'Hellas Verona, contratto depositato.

Christian Kouame è un nuovo giocatore della Fiorentina. A comunicarlo, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, è stato lo stesso club viola. Questo il comunicato: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Michael Kouakou Kouamè dal Genoa CFC. Kouamè è nato a Bingerville, in Costa D’Avorio, il 6 dicembre del 1997 ha già esordito con la Nazionale del suo paese. In questa stagione ha disputato 11 partite di campionato con la maglia del Genoa, realizzando 5 reti e fornendo 3 assist".

Domenico Criscito non lascerà il Genoa: il difensore centrale campano ha messo il punto finale alle speculazioni circa il proprio futuro, declinando l'offerta della Fiorentina. L'ex difensore dello Zenit San Pietroburgo ha infatti deciso di non cedere alle lusinghe del mercato dopo la riunione di oggi con il suo agente e quella di ieri con la società rossoblù.

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto, dalla S.P.A.L. , i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Igor Julio dos Santos de Paulo. Igor, nato a Bom Sucesso (Brasile) il 7 febbraio 1998, nella stagione in corso ha vestito la maglia della Spal in venti occasioni segnando anche un gol in Coppa Italia.

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da ACF Fiorentina - a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2020 - i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valentin Eysseric.

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Prince Boateng al Besiktaş Jimnastik Kulübü.

Offerta last minute del Napoli per Alessandro Tripaldelli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com la società azzurra ha provato a prendere il terzino classe '99 proponendo al Sassuolo un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Il club neroverde ha rifiutato e quindi De Laurentiis ha alzato l'offerta iniziale arrivando fino a 10 milioni. A quel punto però il Sassuolo ha chiesto ulteriori 2 milioni per il prestito oneroso. Rimane dunque molto difficile che ci possano essere novità per una sua cessione a gennaio, ma le due società rimarranno in contatto per poi riaggiornarsi a giugno.

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da FC Internazionale Milano - a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva - le prestazioni sportive del calciatore Federico Dimarco.Esterno sinistro classe 1997, con all’attivo 10 presenze e una rete nella Nazionale italiana Under 21, ha sin qui totalizzato 29 presenze in serie A - con un gol e un assist - vestendo le maglie di Inter, Parma ed Empoli. Nei suoi recenti trascorsi sportivi c’è anche una esperienza nel massimo campionato svizzero con il Sion (stagione 2017-18). Nella prima parte della corrente stagione, Dimarco ha militato in forza all’Inter, Club dove è cresciuto calcisticamente sin dalle giovanili. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Federico Dimarco, augurandogli una seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia gialloblu.

Adama Soumaoro è un nuovo giocatore del Genoa. Dopo le visite mediche effettuate nella giornata di ieri, è arrivata infatti la nota ufficiale della Lega tramite il proprio sito. Centrale classe '92, arriva dal Lille a titolo definitivo.

Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Genoa Cricket and Football Club, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Iago Falque. Tutto il Torino Football Club saluta Iago Falque con grande affetto e gli augura ogni bene per questo girone di ritorno.

Vittorio Parigini è un nuovo giocatore del Genoa. L'attaccante si trasferisce dal Torino al Grifone a titolo definitivo.

È saltata l'operazione tra Genoa e Juan Iturbe, che non sarà dunque un nuovo rinforzo per l'attacco rossoblù: non è stato trovato l'accordo economico dopo che il giocatore aveva superato le visite mediche. Di conseguenza al giocatore non resta che tornare in Messico, al Pumas UNAM.

Il Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto dalla Sampdoria a titolo temporaneo fino al 30.06.2020 con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva a favore del Parma del giocatore Gianluca Caprari (Roma, 30.07.1993). Il giocatore è in viaggio con la squadra ed è stato convocato per la sfida contro il Cagliari.

S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Ervin Zukanovic. Il difensore bosniaco ha firmato un contratto che lo legherà alla società biancazzurra fino al 30 giugno 2020, con opzione di rinnovo per la stagione 2020/2021. Reduce dall’esperienza in Arabia Saudita con l’Al-Ahli, Zukanovic ritorna in serie A dopo aver vestito le maglie di ChievoVerona, Sampdoria, Roma, Atalanta e Genoa. Nel massimo campionato italiano ha totalizzato 129 presenze, con 5 reti segnate.

L'operazione per portare Lucas Castro (30) alla SPAL è andata a buon fine. Il centrocampista argentino si trasferisce in Emilia con la formula iniziale del prestito, contratto depositato in questi minuti.

La SPAL, dopo aver ceduto in prestito al Cagliari l'attaccante Alberto Paloschi ha prelevato, con la stessa formula, Alberto Cerri.

Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto all’US Lecce i diritti alle prestazioni sportive del difensore Nehuen Paz a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020, con opzione per l’acquisizione definitiva.

Alberto Paloschi è un nuovo giocatore del Cagliari. L'attaccante passa al Cagliari a titolo temporaneo, il contratto è stato depositato.

Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto dall’Empoli F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonino La Gumina (nato a Palermo il 6 marzo 1996). L’attaccante ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2024.

Colpo giapponese per la Sampdoria. Il club blucerchiato ha preso in prestito dal Southampton il difensore Maya Yoshida.

Vasco Regini è un nuovo giocatore del Parma. Il difensore passa dalla Sampdoria al club Ducale in prestito.

BARCELLONA PROTAGONISTA: PRESI I TALENTI TRINCAO E MATHEUS FERNANDES (PRIMA IN PRESTITO AL VALLADOLID), WAGUE AL NIZZA. CARRASCO TORNA ALL'ATLETICO MADRID. L'EX FIORENTINA GIL DIAS SBARCA AL GRANADA, L'EX INTER CEDRIC SOARES INVECE VA ALL'ARSENAL. IL MAN CITY CEDE ANGELINO IN PRESTITO AL LIPSIA, IL MAN UNITED CHIUDE PER IGHALO AL FOTOFINISH. MANNONE IN DANIMARCA, PIOVACCARI RISOLVE CON IL RAYO.

Il Barcellona rende noto con un comunicato ufficiale l'acquisto di Francisco Trincão. L'attaccante, classe 1999, si trasferisce a titolo definitivo dal Braga. L'accordo avrà decorrenza dal 1° luglio. Operazione da 31 milione di euro, accordo fino al 2025 e clausola rescissoria da 500 milioni di euro. Contestualmente Abel Ruiz dal Barcellona al Braga. Il giovane attaccante classe 2000 passa in prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro al club di Primeira Liga.

Non solo. Il club catalano ha ufficialmente acquistato il talento brasiliano Matheus Fernandes. Il centrocampista classe 1998, pagato 7 milioni di euro + 3 di bonus, arriverà il prossimo 1° luglio restando in prestito fino all'estate al Palmeiras. Il centrocampista classe 1998 passerà prima dal Palmeiras al Real Valladolid in prestito, come annunciato da quest'ultimo club sul sito ufficiale. Via anche Moussa Wagué: il laterale destro azulgrana passa in prestito al Nizza, che potrà avvalersi anche del diritto (non obbligo) di riscatto per 10 milioni più 500 mila euro di bonus.

Yannick Carrasco è tornato all'Atlético Madrid. Lo annuncia il club con un comunicato ufficiale. Classe 1993, il belga si trasferisce dal Dalian Yifang con la formula del prestito fino al termine della stagione.

Una stagione alla Fiorentina, poi l'Inghilterra, la Grecia, la Francia e adesso la Spagna. Gil Dias (23), ex centrocampista viola, è l'ultimo colpo di mercato del Granada. Il giocatore approda in Liga ceduto in prestito con diritto di riscatto dal Monaco.

Cedric Soares è un nuovo giocatore dell'Arsenal. Lo rende noto il club londinese con un comunicato ufficiale. 28 anni, una breve parentesi all'Inter (9 presenze in tutte le competizioni la scorsa stagione), si è trasferito in prestito dal Southampton.

Ormai manca soltanto l'ufficialità: Odion Ighalo sarà un nuovo calciatore del Manchester United. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'operazione per l'ex Udinese si è chiusa con il prestito secco fino a fine stagione. L'attaccante lascia lo Shanghai Shenhua e, dopo aver ottenuto il TMS necessario al trasferimento, raggiungerà l'Inghilterra con il primo volo disponibile. Per una nuova esperienza in Premier League.

Dal Wolverhampton al Leicester, Ryan Bennett (29) cambia squadra ma non campionato. Il centrale, che ha all'attivo 19 presenze quest'anno, raggiunge le Foxes in prestito fino al termine di questa stagione.

Nuova avventura per Angeliño. Il terzino spagnolo, classe '97, lascia il Manchester City e passa al RB Lipsia con la formula del prestito semestrale.

Adalberto Peñaranda rientra anzitempo al Watford. L'ex attaccante dell'Udinese, classe 1997, interrompe così il suo prestito che sarebbe dovuto durare fino a giugno. In questa stagione il venezuelano ha collezionato finora appena sette presenze e un gol.

L'Eintracht Francoforte comunica l'acquisto di Stefan Ilsanker dal Lipsia. Il centrocampista difensivo si trasferisce a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 2022.

Jacob Bruun Larsen è un nuovo calciatore dell'Hoffenheim. L'esterno offensivo classe 1998 lascia il Borussia Dortmund a titolo definitivo dopo aver collezionato solamente nove presenze in questa stagione.

Vito Mannone vola in Danimarca. Il portiere italiano lascia il Reading e si accasa all'Esbjerg in prestito fino al termine della stagione. 31 anni, nativo di Desio, curiosamente non ha mai giocato a livello professionistico in Italia. Nell'ultima stagione ha militato in prestito al Minnesota United, in MLS.

Federico Piovaccari ha risolto il proprio contratto col Rayo Vallecano. L'attaccante italiano classe 1984 saluta il club di Madrid dopo aver collezionato 15 presenze con un gol e un assist in questa prima parte di stagione.