Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 9 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

TRIS DI UFFICIALITA'. L'ADDIO AL CHIEVO DI D'ANNA, IL SALUTO DI BALLARDINI (A CUI SUBENTRA JURIC) E IL RINNOVO DI LASAGNA CON L'UDINESE. TORINO, IAGO VICINO AL RINNOVO, LAZZARI OBIETTIVO PER LA FASCIA DESTRA, MENTRE LA ROMA RAGIONA SUL RINNOVO DI DE ROSSI.

Giornata da incorniciare e da ricordare per Kevin Lasagna. Dopo la convocazione in Nazionale, per l'attaccante arriva anche il rinnovo con l'Udinese. L'ex Carpi ha firmato un accordo fino al 2023.

Attraverso un comunicato apparso pochi minuti fa sul sito ufficiale del Genoa il club ligure ha annunciato di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Davide Ballardini. Al suo posto richiamato Ivan Juric. Questo il comunicato: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica che il tecnico Davide Ballardini è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Nel ringraziarlo per la dedizione profusa durante il suo mandato, la Società rende noto di aver affidato la conduzione del team a mister Ivan Juric. Il nuovo allenatore incontrerà i giornalisti e i rappresentanti degli organi d’informazione domani, mercoledì 10 ottobre, alle ore 14, presso la sala stampa del Centro Sportivo G.Signorini. Alle 15:30 è previsto l’allenamento a porte aperte per la ripresa dei lavori".

La Roma e Daniele De Rossi pronti a dirsi di nuovo sì. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la società giallorossa ha tutte le intenzioni di rinnovare il contratto al capitano, il quale da parte sua, dopo qualche titubanza, sarebbe pronto ad accettare il prolungamento. Con l'anno nuovo, Monchi & co incontreranno l'agente Berti: lo stipendio sarà ritoccato al ribasso rispetto ai 4 milioni a stagione attuali, ma conservando i bonus legati alle presenze.

Il Chievo esonera Lorenzo D'Anna: il club clivense ha annunciato di avere sollevato Lorenzo D'Anna dall'incarico di allenatore della Prima Squadra: "Lorenzo D'Anna esonerato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. A D'Anna vanno i ringraziamenti per l'impegno e la serietà per il lavoro svolto sin dal primo giorno". È imminente la nomina di Gian Piero Ventura: l'ex ct riparte su una panchina di Serie A, dopo il flop della mancata qualificazione al Mondiale. Campedelli ha deciso di puntare su Ventura per uscire dalle sabbie mobili della classifica (Chievo ancora a -1). Manca solo il comunicato ufficiale. Oggi l'ex tecnico del Torino guiderà il primo allenamento a Veronello in mattinata. Dopo la seduta probabile la presentazione ufficiale.

Nonostante le smentite di Urbano Cairo, il Torino - scrive 'TuttoSport' - ha messo nel mirino il laterale della SPAL Manuel Lazzari. Il ds Petrachi ha già prenotato il laterale classe 1993 attraverso i passaggi a Ferrara di Valdifiori Milinkovic-Savic e Bonifazi, La SPAL parte da una richiesta di 20 milioni, ma le parti stanno già trattando col Toro che ha fatto sapere di non volersi spingere oltre i 15 milioni di euro. Iago Falque, attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Da quando sono arrivato ho sentito la fiducia e mi sento molto importante. Non sono imprescindibile,m nel calcio lo è solo Messi. Lui e CR7 sono due campioni ma l'argentino per me è più forte. L'ho conosciuto, siamo andati a scuola insieme e lo conosco molto bene. Adesso sto molto meglio, ho superato dall'infortunio e la sosta arriva nel momento giusto. Il recupero è stato veloce ma non volevo rischiare. Queste due settimane mi faranno molto bene. Stiamo provando vari schemi, in attacco siamo in tanti e tutti importanti. Anche chi entra dopo dà una grossa mano e le squadre importanti sfruttano tutto questo. Belotti? a volte non andare in Nazionale fa bene, ci si allena meglio e si è più liberi mentalmente. È il nostro capitano e siamo tutti vicino a lui. Contro il Frosinone è stato sfortunato. Il rinnovo? Siamo vicini all'accordo. Ne stiamo parlando e c'è disponibilità sia da parte mia che da parte della società. Qui sto benissimo. Spero di raggiungere anche quest'anno la doppia cifra".

IL MONACO PENSA ALL'ADDIO DI JARDIM, MENTRE IL REAL DA' UN'ALTRA OCCASIONE A LOPETEGUI. IL BARCELLONA LAVORA AL RINNOVO DI ALBA, MA LO UNITED PREME E PENSA ALL'ADDIO DI HERRERA. IL CHELSEA PUNTA AL RINNOVO DI HAZARD, LO STOCCARDA ANNUNCIA IL SOSTITUTO DI KORKUT.

Leonardo Jardim potrebbe essere esonerato nelle prossime ore dal Monaco. Per sostituire il tecnico portoghese, il club del Principato starebbe pensando a Thierry Henry, che è il preferito del presidente Rybolovlev e del vice-presidente Vasilyev. Come riporta ESPN, l'ex giocatore del Monaco deve battere la concorrenza di Robert Pires, Marcelo Gallardo e Laurent Blanc.

Matthijs De Ligt è il primo nome per la difesa futura del Barcellona, scrive il Mundo Deportivo. Il centrale classe '99 dell'Ajax nei mesi scorsi è stato seguito con grande attenzione anche dalla Juventus, ma secondo il portale iberico i blaugrana in vista della prossima sessione di mercato potrebbero muoversi con concretezza. Capitolo Real: nuovi ed interessanti retroscena riguardanti la situazione di Julen Lopetegui. Secondo Cadena SER il numero uno dei Blancos avrebbe voluto esonerare l'ex ct già nella serata di domenica dopo la sconfitta contro l'Alaves. I consiglieri del presidente Merengues lo hanno però convinto a prendere ancora tempo e tutto lascia pensare a un Lopetegui in panchina contro il Levante, con la gara successiva col Barça come vera e propria ultima spiaggia.

Il Barcellona sta lavorando al rinnovo di Jordi Alba, ma secondo talkSPORT il Manchester United potrebbe scombinare i piani blaugrana. Il giocatore infatti sta vivendo con una certa agitazione la vicenda, col Barça che nelle ultime settimane non ha fatto passi avanti in tal senso. Lo United ha fiutato la vicenda e proverà a sfruttarla per convincere lo spagnolo a volare a Old Trafford. Il Chelsea non vuol perdere la propria stella. E secondo Sky Sports UK i Blues hanno avviato i primi seri contatti per prolungare il contratto di Eden Hazard. Il belga da tempo è nel mirino del Real Madrid e nelle scorse ore lo stesso giocatore ha ammesso la propria voglia di vestire un giorno la Camiseta Blanca. Ma il Chelsea non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio numero 10 e proprio per questo proverà a fare un importante sforzo economico per blindarlo a Londra. Il futuro di Ander Herrera, centrocampista basco del Manchester United, potrebbe essere di nuovo all'Athletic Bilbao, club da cui il classe '89 sbarcò in Inghilterra nel 2014. A fine stagione infatti terminerà il suo contratto con i Red Devils e per il The Sun l'Athletic è la squadra che si sta muovendo con più concretezza.

Nuovo tecnico per lo Stoccarda dopo il licenziamento di Tayfun Korkut. Si tratta di Markus Weinzierl, ex Schalke04, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2020. Cinque punti in sette partite - nonostante il Campione del Mondo Benjamin Pavard - lo Stoccarda è attualmente ultimo in classifica. Nella scorsa stagione è arrivato settimo.