Mesdames et messieurs, Franck Ribery

C'è un momento ben preciso di Fiorentina-Juventus, scialbo ed inatteso 0-0 che ha aperto ufficialmente le danze nella 3^ giornata di Serie A, che spiega bene l'impatto di Franck Ribery sull'universo che fa riferimento al colore viola. Quel momento immortalato anche nell'immagine dell'articolo: minuto 60, il caldo non accenna a placare la sua furia sul rettangolo verde del Franchi, e la Fiorentina perde un pallone velenoso da una situazione di angolo a favore. Lo scippo avviene ai danni di Ribery, e a commetterlo non è proprio uno qualunque, bensì Cristiano Ronaldo. Il portoghese si lancia a tutta velocità verso la metà campo viola, ma alle sue spalle ecco che sbuca nuovamente quel francesino, quel quasi Pallone d'Oro a fronte delle cinque affermazioni di CR7. Sembra esserci una sorta di demonio calcistico a spingere le sue gambe, anche contro il trascorrere del tempo. Trentasei primavere e non sentirle: Ribery mangia il terreno che lo divide da Ronaldo e lo disarciona, sottraendogli la sfera con un intervento che anche la stampa internazionale ha definito "fair tackle". Un contrasto duro ma pulito, gesto tecnico che è quanto più lontano possibile da quel che viene in mente quando viene scandito il nome di Franck Ribery. Un ragazzo di 36 anni pronto a reinventarsi, pur di non smettere di fare ciò che più ama: incantare le platee, rincorrendo un pallone. O come in questo caso, un avversario: Firenze ha scoperto anche l'animo da leone indomabile dietro alla faccia, segnata, del campione.