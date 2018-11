Miniere d'oro, Krzysztof Piatek: tutto o niente. E una promessa azzurra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutto o niente. Krzysztof Piatek sembra fatto così: dopo nove gol in otto giornate, il centravanti polacco è rimasto a secco nelle ultime cinque uscite. Dalle stelle alle stalle? I gol restano, forse c'è solo bisogno di tempo ed equilibrio. Il bomber di Dzierżoniów potrebbe non essere il nuovo Lewandowski, ma ha già lasciato il segno in Serie A, e non è poco.

ALLE SPALLE DI STEPINSKI

Visti i rispettivi numeri, a qualcuno sembrerà strano. Ma Piatek ha vissuto buona parte della sua carriera, sin qui, all'ombra di Mariusz Stepinski. Entrambi classe '95, il centravanti del Chievo in patria è sempre stato più considerato rispetto al Pistolero, che infatti ha meno presenze sia con l'Under 21 che con la nazionale maggiore della Polonia. La vendetta è servita fredda: dopo i 21 gol in 36 presenze segnati l'anno scorso con il KS Cracovia, in estate ecco la chiamata del Genoa. Che spende 4,5 milioni di euro. È già un affare.