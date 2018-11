Miniere d'oro, Lorenzo Pellegrini: sulla scia di Totti e De Rossi?

© foto di Federico Gaetano

Pastore chi? Riscoperto trequartista, Lorenzo Pellegrini ha eliminato il Flaco dalle gerarchie di Eusebio Di Francesco. Di tacco e non solo, dopo un anno di apprendistato il ragazzo di Cinecittà si è ripreso la Roma. Quella con la cui maglia era cresciuto, prima di trovare la consacrazione in A con il Sassuolo nei due anni di prestito neroverde.

CORE DE ROMA

Tracciare un percorso, per un centrocampista nato a Roma, non è certo complicato. C'è De Rossi, c'è Florenzi, perché non può esserci Pellegrini? I fin dei conti, oltre a passione e residenza, Pellegrini ha la Roma tatuata sulla pelle anche per quanto riguarda la sua carriera calcistica. Da quando aveva nove anni ne ha vestito i colori, eccezion fatta per quei due anni in Emilia. Sempre alla corte, ça va sans dire, di Di Francesco.