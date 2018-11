Miniere d'oro: Marcelo Brozovic, dopo il rinnovo servono 60 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Appena tre settimane fa è arrivato il rinnovo fino al 2022. All'interno del nuovo contratto del croato è stata inserita una clausola da 60 milioni di euro valida solo per l'estero. Il futuro di Marcelo Brozovic non è dunque scontato, anche se per sostituirlo, eventualmente, Spalletti penerà non poco, vista l'importanza strategica che il croato ha assunto per la squadra come regista nel 4-2-3-1: da giocatore discontinuo e svogliato, l'ex Dinamo Zagabria si è trasformato in insostituibile.

CURRICULUM - Si mette in mostra con il Hrvatski Dragovoljac, ma prima del passaggio alla Dinamo ha bisogno di uno step intermedio, alla Lokomotiv. Ma è con la formazione che domina la scena croata che si guadagna la Nazionale e la chiamata dell'Inter, che nel 2015 lo porta in nerazzurro spendendo 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni dopo 18 mesi. Dopo la finale mondiale persa in Russia contro la Francia conta di rifarsi con la maglia del suo club.