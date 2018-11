Miniere d'oro, Milan Skriniar moltiplica il suo valore. Dipende dalla mancia

© foto di PhotoViews

La Sampdoria l'ha portato in Italia, l'Inter ne sta valorizzando la crescita. Milan Skriniar è il nome su cui puntare, per la difesa del futuro. Classe '95, fino alla sconfitta contro l'Atalanta formava con De Vrij la coppia difensiva meno battuta del nostro campionato. Col vizio del gol: l'anno scorso, il primo a Milano, ha chiuso a 4 reti in 38 giornate. Tutte da titolare, unico giocatore di movimento assieme a Francesco Acerbi. Solidità, in fin dei conti, è la parola che meglio riassume le qualità dello slovacco. Non a caso, in Europa c'è la fila. E l'Inter è pronta a blindarlo.

DA 6 A 34 MILIONI-

Cresciuto nelle fila dello Žilina, la seconda squadra più titolata di Slovacchia, Skriniar è arrivato in Italia grazie alla Sampdoria, dicevamo. Non proprio gratis: nel 2016 i blucerchiati hanno sborsato 6 milioni di euro per portarlo a Genova. Un anno e mezzo dopo, altra moltiplicazione: l'Inter ha speso 34 milioni per regalarlo a Luciano Spalletti. Una cifra destinata a crescere ancora, se mai arriverà la cessione.