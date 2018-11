Miniere d'oro, Nicolò Barella: 40 milioni non bastano più

© foto di Federico Gaetano

"Sarà complicato strapparlo alla Sardegna". È il pensiero di chi conosce da vicino Nicolò Barella. Oro del Cagliari e dell'Italia, sul centrocampista classe '97 è riposta buona parte delle speranze di avviare un nuovo ciclo sorridente per l'azzurro. In rossoblù, è già leader e forse sta trovando una definizione tattica: per un giocatore le cui qualità sono state sin da subito evidenti, era l'unico equivoco tattico da risolvere. Forse ci siamo.

OLTRE I LIMITI

Più alto dei suoi 172 centimetri. Per un centrocampista, nel 2018, l'altezza conta più di quanto non si sia disposti ad ammettere. Nel basket si dice che sia l'unica cosa a non poter essere insegnata. Nel calcio non è ancora così determinante, ma è il limite contro cui Barella si è sempre battuto. Fin qui, ha vinto: cresciuto nelle fila del Cagliari, è riuscito a conquistare la maglia da titolare della squadra del cuore, complici sei mesi di apprendistato a Como nel 2016. Si parte da zero, anche qui: è la grande forza della società di Giulini, che non ha necessità di cederlo. Ma è anche la grande convenienza: sarebbe plusvalenza pura.