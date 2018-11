Miniere d'oro, Sergej Milinkovic-Savic: difficile trattenerlo oltre giugno

© foto di Federico Gaetano

A dispetto di un 2018/19 non all'altezza della passata stagione, il gioiello del mercato in uscita della Lazio era e rimane Sergej Milinkovic-Savic: con una valutazione dichiarata di oltre 100 milioni di euro, Lotito non è riuscito a trovare un compratore intenzionato a investire una cifra di tale portata e il serbo è rimasto a disposizione di Simone Inzaghi. Una richiesta forse esagerata ma allo stesso tempo giustificata dal campionato spaziale del numero 21 biancoceleste, giocatore modernissimo e capace di fare la differenza praticamente sempre in favore della sua squadra. Una potenziale miniera d'oro per le casse della Lazio, che difficilmente riuscirà a trattenerlo oltre il prossimo giugno.

CURRICULUM - Cresciuto nelle giovanili del club serbo del Vojvodina, si guadagna il primo trasferimento importante a 18 anni grazie alla chiamata del Genk, formazione belga. Coi Mijnjongens Genkies dimostra già le sue qualità in termini di incursore in area di rigore: arrivano cinque gol in 24 gare, numeri che gli valgono la chiamata dell'Italia. Se lo contendono Fiorentina e Lazio, ma Tare ha in pugno l'accordo con il suo entourage e alla fine la spunta sul filo di lana. Al Genk fanno dieci milioni di euro più bonus.