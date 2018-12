Mourinho esonerato, Perez vuole riportare lo Special One a Madrid

© foto di Imago/Image Sport

Florentino Perez, se potesse, lo riprenderebbe subito. Perché il presidente del Real Madrid è ancora oggi innamorato di José Mourinho, nonostante il tecnico portoghese non abbia portato tanti trofei alla bacheca delle merengues, soprattutto quella decima tanto attesa e arrivata solo grazie a Carlo Ancelotti. L'addio dello Special One, nel 2013, fu sancito soprattutto dai contrasti con l'ambiente madridista. Una tifoseria esigente, quella del Bernabeu, che oggi non vedrebbe di buon occhio il ritorno di Mou sulla panchina. Così come i calciatori, Sergio Ramos su tutti, che la pensa diversamente dal patron: alla squadra non serve un sergente e la dimostrazione l'hanno data le tante vittorie conquistate da Zinedine Zidane. In ogni caso, Perez farà un tentativo, forse per l'estate, con l'intenzione di affidare all'ex artefice del Triplete dell'Inter il progetto di rifondazione.