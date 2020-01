© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arturo Vidal non lascerà il Barcellona in questa finestra di calciomercato. Il nuovo allenatore Quique Setien, riporta il quotidiano catalano Mundo Deportivo, ha rassicurato il centrocampista cileno sulla sua centralità nel progetto azulgrana e ha posto il veto sulla sua partenza a gennaio, nonostante il pressing dell'Inter da più di un mese.

Nessuna possibilità quindi che Vidal si muove in questa finestra di calciomercato: eventualmente, solo in estate si tornerà a parlare di una sua cessione.