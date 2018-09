Nemo propheta in patria: la Bergamo amara di Baselli, Belotti e Zaza

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la serie nemo propheta in patria, vista entro i nostri confini è curioso come i peggiori del Torino nella serata dell'Atleti Azzurri d'Italia siano stati giocatori legati in qualche modo, se non proprio all'Atalanta, a Bergamo. Andrea Belotti, Daniele Baselli e Simone Zaza tornano a Torino con l'amaro in bocca. Il centravanti non segna su azione da un mese esatto e farlo contro la squadra che lo scartò da bambino avrebbe dato sicuramente maggior gusto. Il ragazzo di Calcinate invece ha vissuto una serata da accerchiato dalle maglie nerazzurre ed è riuscito appena una volta a concludere a rete, senza trovare la porta.

Serata da dimenticare anche per Andrea Baselli, uno che la maglia dell'Atalanta l'ha vestita per molti anni, prima nel vivaio e poi in prima squadra. Era lui l'incaricato a dare vivacità alla manovra offensiva del centrocampo del Torino e nonostante la generosità in fase di non possesso non è mai riuscito ad incidere davanti, lasciando Belotti senza rifornimenti. La sua partita si è chiusa tra i fischi, lasciando il posto a Zaza.

L'attaccante di Policoro è l'unico che ha un'attenuante: sei minuti sono troppo pochi per lasciare il segno contro la squadra che lo lanciò in Serie A, ma che non ha mai creduto fino in fondo nelle sue qualità. Appuntamento rinviato al ritorno.