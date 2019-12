Sport, quotidiano catalano, attacca duramente Cristiano Ronaldo e spiega che il portoghese non sarà a Parigi per il Pallone d'Oro per presenziare al Gran Galà AIC a Milano. "Preferisce dare priorità a un premio dove vince senza dubbio", spiega il giornale. "Ronaldo è anche nominato per il miglior gol e nel miglior undici", prosegue Sport che definisce questa "la scusa di Cristiano per non essere a Parigi". Le indiscrezioni della vigilia danno CR7 come quarto e fuori dal podio.