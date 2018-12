Panchina cercasi: Antonio Conte, l'italiano di lusso che tutti aspettano

© foto di Insidefoto/Image Sport

La verità è che tutti, o quasi, vorrebbero Antonio Conte. Che ha rotto non certo col miele, bensì col fiele, col Chelsea. E' stato a un passo dal Real Madrid, prima della sorprendente scelta di Florentino Perez di puntare su un altro meno noto come Santiago Solari. E' nel mirino della Roma per l'estate, dell'Inter per aprire un ciclo e figuriamoci del Milan. Non c'è panchina che traballi che non guardi ad Antonio Conte, Manchester United compreso, s'intende per il futuro. L'ex commissario tecnico, buonuscita dal Chelsea in tasca, aspetta. L'occasione giusta, una che non si possa rifiutare. Intanto in Italia lo tentano, lo sondano. E lo aspettano per l'estate che verrà.

Nome: Antonio Conte

Nazionalità: Italiana

Ultima squadra: Chelsea

Rumors sul futuro: Milan, Inter, Roma, Manchester United, Paris Saint-Germain, Real Madrid.