Panchina cercasi: Arsene Wenger, per aprire un ciclo. Lontano da Londra

Una vita a Londra, all'Arsenal. Che è diventata casa, chiesa, scuola. Arsene Wenger d'estate ha chiuso ben più di un ciclo. Ha chiuso un'enciclopedia, dinosauro delle panchine europee. Svezzatore di talenti, vincitore di trofei, gli ultimi fischi e gli ultimi fiaschi all'ombra del cannone hanno indotto lui e i Gunners a cambiare pagina. Volume. Ivan Gazidis, nuovo deus ex machina dei conti del Milan, lo sta monitorando con attenzione per un dopo Gennaro Gattuso che la società sta già vagliando e valutando. Nonostante neanche lo spifferi, quel che è vero è che l'ad si sta muovendo anche con Wenger. Che è tra i nomi sempre sul taccuino del Paris Saint-Germain, che pure in Germania è ben più che tenuto sott'occhio da un Bayern Monaco che sta provando a ripartire con Niko Kovac. Ma che fatica a farlo. Ecco. Una società come i bavaresi, giustappunto, potrebbe essere quella di Wenger. Per Wenger. Nonostante la carta d'identità non gli permetta d'aprire una nuova era Arsenal, di non trasformare Monaco nella sua nuova Londra.

Nome: Arsene Wenger

Nazionalità: Francese

Ultima squadra: Arsenal

Rumors sul futuro: Milan, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco.