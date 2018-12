© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non perde occasione, Franciscus de Boer da Hoorn, di rimpiangere l'aver scelto l'Inter come destinazione post Amsterdam. Perché all'Ajax aveva scritto la storia ed era così al bivio, quello giusto. Quello dove scegliere lo scalino da salire per entrare nel novero dei grandi. Come le idee che l'olandese aveva, una volta sbarcato in Serie A, frantumatesi però contro un mercato non all'altezza, e con un gioco da tregenda. I risultati ne sono stati l'esatta e ovvia conseguenza, l'esonero il passaggio successivo. Frank de Boer ha provato a rimetter nuove tende inglesi, al Crystal Palace, ma il record di quattro partite perse su quattro, non riuscendo a segnare neppure un gol, sono stato il volo in picchiata dell'Aquila. Talvolta, pizzicato e stuzzicato, punge il passato interista dove nulla è andato come voleva, tutto è finito come nessuno pensava. Aspetta. Spera. Dicono che si sopravvaluti ma ad Amsterdam pensano l'esatto contrario. Dopo due fallimenti, cerca una piazza che gli permetta di smentire gli ultimi echi.

Nome: Frank de Boer

Nazionalità: Olandese

Ultima squadra: Crystal Palace

Rumors sul futuro: Nessuno