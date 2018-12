Panchina cercasi: Laurent Blanc, Monsieur Ligue 1. Pronto a emigrare

© foto di Imago/Image Sport

Quattro Ligue 1, di cui una col Bordeaux e già questa è una notizia. E se sommiamo pure le quattro Coppe di Lega, una coi Girondini con cui ha vinto pure due delle cinque Supercoppe di Francia, è uno score niente male. Al Paris Saint-Germain, Laurent Blanc vince tutti gli altri titoli, comprese due Coppe di Francia. Fallisce semmai l'avventura con la Francia, fuori ai quarti all'Europeo del 2012 per 2-0 contro la Spagna. Da calciatore, transitato con tocchi ed esperienza da leader difensivo pure nella Milano nerazzurra, chiuderà la carriera al Manchester United dove è più che un sussurro per il futuro. Solo che attende, telefono metaforicamente alla mano e sguardo fisso sul chiamante, finora assente, dal 2016. Fermo al palo, senza una panchina, lui che con il PSG ha chiuso con una media di ben 2,36 punti a partita in tutte le competizioni. A cinquantatre anni, dopo una vita da allenatore in patria, è pronto a emigrare. Troppo normale per gli allori parigini delle luci, degli sceicchi. Vincente, però. Non da copertina. Ma da titolo. E spesso è quel che i presidenti scordano.

Nome: Laurent Blanc

Nazionalità: Francese

Ultima panchina: Paris Saint-Germain

Rumors sul futuro: Manchester United, Roma