Dopo tanti anni di attività, periodo di riposo forzato anche per Quique Sanchez Flores, rimasto "a piedi" dopo la fine della sua avventura con l'Espanyol. Tanta Spagna, ma anche Portogallo, Inghilterra ed Emirati Arabi nel suo passato: ora è tempo di guardare oltre, anche perché all'iberico i numeri non mancano di certo. Per lui si è parlato insistentemente di Udinese prima del matrimonio con Velazquez e anche quando la scelta è caduta su Nicola, ipotesi ovviamente sfumata. E' entrato nella lista delle federazione anche per la sostituzione di Lopetegui, ma anche lì non se n'è fatto più nulla.

Nome: Quique Sanchez Flores

Nazionalità: spagnolo

Ultima squadra: Espanyol

Rumors sul futuro: nessuno