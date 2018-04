I Panzer sognano in grande: Bayern Monaco che non difende con il Real

Un modulo iper offensivo, quasi spagnolo nel suo insieme. Alla Guardiola, verrebbe da dire, oppure alla Klopp. Il 4-1-4-1 che il Bayern schiera oggi è l'innovazione del vecchio 4-3-3, con due calciatori iper offensivi davanti Javi Martinez, mentre Ribery e Robben completano la batteria di quattro mezzepunte che i bavaresi opporranno al Real Madrid, tre volte campione d'Europa nelle ultime quattro edizioni. È la serata di James Rodriguez, ex annunciato e col dente avvelenato, come quella di Zidane, che continua a giocarsi la speranza (e l'occasione) di non chiudere a zero titoli.

Non è però andata benissimo quando il Bayern ha deciso di giocare super offensivo. Anzi, Heynckes ha più volte giocato di rimessa per poi andare velocemente in transizione per segnare. Il cambio determina la grande volontà di voler lasciare, per la seconda volta, i bavaresi con la coppa più importante. Anche se l'anno prossimo è già designato Nico Kovac.