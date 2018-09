Peggiori attacchi a confronto: Frosinone ultimo. Paradosso Villarreal

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Zero gol segnati in cinque partite. Uno score da incubo per il Frosinone di Moreno Longo, peggior reparto avanzato delle cinque grandi leghe europee. Una media imbattibile per tutti: dovranno darsi da fare, Joel Campbell e compagni, per recuperare terreno sulle altre. Il paradosso è il Villarreal che ha la miglior difesa insieme al Real Madrid della Liga (3 gol subiti in 5 gare) ma pure il peggior attacco con solo 2 marcature.

Serie A Frosinone, 0 gol dopo 5 partite

Premier League Cardiff e Huddersfield, 3 gol dopo 6 partite

Liga Villarreal, 2 gol dopo 5 partite

Bundesliga Schalke 04, 2 gol dopo 4 partite

Ligue 1 Reims, 3 gol dopo 6 partite