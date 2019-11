© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Please please Mario, vieni in MLS. La Serie A non è il posto in cui sei felice". Si apre così il podcast del programma ExtraTime sul network americano AT&T. I 4 opinionisti in studio fanno un vero e proprio appello rivolto a Mario Balotelli per provare a convincerlo a lasciare Brescia per provare l'avventura in MLS. "Non importa dove, l'importante è che tu venga", continuano nel programma radiofonico prima di ipotizzare alcune squadre per Supermario: quelle definite più sexy sono Inter Miami e LA Galaxy, mentre le più probabile è il Toronto FC nel caso in cui dovesse cedere Jozy Altidore. Senza dimenticare, ovviamente, il Montreal Impact di Thierry Henry.

A conferma della bontà dell'idea, da segnalare il retweet al podcast arrivato dall'accunt ufficiale della MLS. Una sorta di tacito benestare che rende l'ipotesi ancora più affascinante.