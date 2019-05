Promossi e bocciati: Parma, Gervinho super. Biabiany irriconoscibile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Parma che si è salvato con un turno d'anticipo è stato trascinato dalle accelerazioni e le reti di Gervinho. L'ivoriano è tornato dall'esilio dorato cinese fra lo scetticismo generale, eppure ha impiegato pochissimo a far ricredere tutti, tanto da essere nel girone d'andata uno dei migliori giocatori in assoluto del campionato. Rivelazione anche Barillà, tornato in A dopo quattro anni e mezzo ma di fatto per la prima volta impiegato con continuità nel massimo torneo. Ottimo il rendimento di Bruno Alves, per la serie old but gold. Note dolenti: Biabiany è ben lontano dai fasti della sua prima parentesi parmense. Il francese è stato il peggiore dei ducali e fra i peggiori della stagione italiana. Non ha convinto Ceravolo, solo due reti e ci si aspettava di più da Rigoni.

Promossi

6,29 GERVINHO (30)

6,22 BARILLÀ (31)

6,20 INGLESE (25)

6,12 SEPE (37)

6,11 SILIGARDI (29)

6,05 BRUNO ALVES (33)

6,01 GAGLIOLO (34)

6,00 STULAC (26)

Bocciati

5,97 BASTONI (24)

5,97 SCOZZARELLA (22)

5,94 KUCKA (18)

5,92 GAZZOLA (20)

5,86 RIGONI (23)

5,80 IACOPONI (38)

5,71 GOBBI (16)

5,67 CERAVOLO (25)

5,53 BIABIANY (18)

Da rivedere

6,50 FRATTALI (1)

6,27 SPROCATI (16)

6,00 DEZI (1)

6,00 GRASSI (7)

5,91 DIMARCO (13)

5,75 MACHIN (2)

5,38 SIERRALTA (6)

5,00 SCHIAPPACASSE (3)