Promossi e bocciati: Samp, Quaglia uber alles. Brillano i gioielli

Fonte: In collaborazione con Gaetano Mocciaro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quagliarella über alles. Come prevedibile, la fotografia delle medie voto della Sampdoria replica quella della classifica marcatori. La strepitosa stagione dell'attaccante campano gli vale anche la miglior media voto tra i blucerchiati. Media voto e impiego (oltre i 1000 minuti) di Caprari testimoniano invece quanto sia stato sfortunato l'attaccante ex Roma, pronto a vivere una stagione da grande protagonista prima dello stop. Promossi i gioielli Praet, Audero e Andersen. Nessuna bocciatura grave tra i giocatori impiegati con continuità, spicca comunque come voto negativo il polacco Bereszynski, mentre sorprende la media voto di Gregoire Defrel, con una stagione positiva ma troppo altalenante. Positivi i voti, ma davvero molto basso il minutaggio, di Junior Tavares.

Promossi

6,56 QUAGLIARELLA (37 presenze)

6,11 CAPRARI (21)

6,08 AUDERO (36)

6,07 EKDAL (32)

6,05 PRAET (34)

6 ANDERSEN (32)

Bocciati

5,95 LINETTY (32)

5,95 COLLEY (21)

5,9 RAMIREZ (27)

5,89 DEFREL (36)

5,86 SALA (21)

5,86 TONELLI (19)

5,82 MURRU (35)

5,68 BERESZYNSKI (27)

Da rivedere

6,5 JUNIOR TAVARES (3)

6,25 BARRETO (12)

6,09 SAPONARA (22)

6 GABBIADINI (18)

6 RAFAEL (2)

5,83 VIEIRA (14)

5,71 SAU (5)

5,66 FERRARI (6)

5,59 JANKTO (25)