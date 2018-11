Provaci ancora, Mimmo: Di Carlo-Chievo, parte III

Dieci presenze in questa prima parte di stagione hanno permesso a Milan Skriniar di avere una media voto di 6,30 secondo le pagelle di TMW. Proprio al microfono di Tuttomercatoweb.com, l'agente del difensore dell'Inter ha commentato il momento vissuto dal difensore slovacco. "Lui...

I precedenti col Chievo lasciano sicuramente ben sperare: 16° posto finale con 38 punti di cui 32 ottenuti dal suo arrivo a novembre nel 2008-2009, quinta miglior difesa e salvezza a quota 44 punti nel 2009-2010 e decimo posto con 49 punti (miglior risultato ottenuto da quando allena in Serie A) nel 2011-2012. Stona soltanto quell'esonero del 2 ottobre 2012, dopo cinque sconfitte e una sola vittoria. Ma la missione di mister Di Carlo, stavolta, si preannuncia quasi impossibile: rianimare uno spogliatoio uscito più sfiduciato che mai dalla pessima gestione Ventura e, soprattutto, salvare i gialloblù da una clamorosa retrocessione dopo ben dieci anni (2008-2009) consecutivi nel massimo campionato. Con zero punti, complice anche la penalizzazione, e dodici giornate di ritardo. Di Carlo ce la farà?

Terza avventura a Verona per il tecnico nato a Cassino, fermo dal termine della passata stagione dopo la retrocessione col Novara. Prima ancora c'erano state le avventure con Spezia (2015-2017), Cesena (2014-2015), Livorno (2014), Chievo (2011-2012), Sampdoria (2010-2011), ancora Chievo (2008-2010), Parma (2007-2008), Mantova (2003-2007) e Primavera del Vicenza (2001-2003).

