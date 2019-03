I quarti sono vicinissimi: Red Bull Salisburgo-Napoli 1-1 al 45esimo

Fonte: Dal nostro inviato a Salisburgo

© foto di Insidefoto/Image Sport

I quarti di finale sono più vicini. Dopo 45 minuti, alla Red Bull Arena Salisburgo e Napoli sono sul punteggio di 1-1. Un risultato che, grazie al 3-0 conquistato una settimana fa al San Paolo, avvicina sensibilmente i ragazzi di Ancelotti al successivo turno di Europa League.

Alla squadra di Rose nella ripresa serviranno quattro gol per ribaltare il discorso qualificazione. Difficile, difficilissimo, soprattutto perché nel primo tempo è stato il Napoli a fare la partita, a costruire le occasioni più pericolose e a passare in vantaggio. Il Salisburgo anche questa sera sta confermando i problemi in difesa già visti nella gara d'andata e, in questo senso, il gol che ha sbloccato il match ne è il perfetto manifesto: sul cross di Mario Rui, un pasticcio tra Ulmer, Onguéné e il portiere Walke ha permesso a Milik di sforbiciare da due metri e di sbloccare la partita.

Un errore però l'ha commesso anche Allan. Se c'è un difetto che si vuole trovare al primo tempo del Napoli, è stato quello di voler uscire troppo spesso palla al piede contro una squadra così aggressiva. E proprio da un passaggio errato in uscita del brasiliano che è nato il gol del pareggio, perfezionato da Dabbur che ha realizzato la sua ottava rete nella competizione.

Al netto dei gol, la prima frazione è scivolata via su ritmi piacevoli. Fabián Ruiz al 29esimo con un tiro dalla distanza ha centrato il palo, Onguéné sugli sviluppi di un corner ha anticipato tutti con un colpo di testa, ma non ha centrato lo specchio della porta. Poi, nel finale, il tiro di Minamino finito di poco a lato. Occasioni che hanno caratterizzato una prima frazione che il Napoli è stato bravo a portare sui suoi binari: ora i quarti di finale sono più vicini.