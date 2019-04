Questo è l'ombelico del mondo. A Manchester stasera ci si gioca tutto

© foto di Federico De Luca

Non c'è solo in palio la supremazia cittadina, questa sera a Manchester. C'è un grande pezzo di titolo e di Champions League, che coinvolge a cascata Liverpool, Tottenham, Arsenal e Chelsea. Old Trafford giudice di una stagione e non solo. Perché in molti si giocano il futuro, in entrambi i club.

Il Manchester United arriva alla partita nel peggior momento possibile: contro l'Everton è stata la domenica della vergogna, un 4-0 che ha fatto infuriare i tifosi e anche il tecnico Ole Gunnar Solskjaer, la cui esperienza sulla panchina dei red devils parte con uno score tutt'altro che onorevole. La sconfitta di Goodison Park, infatti, è stata la quinta consecutiva fuori casa, cosa che non succedeva dal 1981. Sognava di riportare lo United ai fasti di Ferguson, ha detto Solskjaer. La macchina del tempo l'ha portato un po' troppo indietro, hanno ironizzato in Inghilterra.

E c'è la grana Pogba, che ha preso la parola ritenendo offensiva la prestazione della squadra, ma che sembra il primo ad avere la valigia in mano. In Francia parlano di un accordo molto vicino col Real Madrid, lo United vorrebbe una sua chiara presa di posizione sul futuro, cosa non avvenuta. E poi De Gea, il cui rinnovo ancora non arriva per le enormi pretese del portiere spagnolo. La mancata qualificazione in Champions, e qui il derby giocherà un ruolo fondamentale, potrebbe significare addio.

In casa City dopo i milioni spesi nei tre anni della gestione Guardiola c'è l'onta dell'ennesima eliminazione prima delle semifinali. Il campionato e la FA Cup, aggiunte alla Carabao Cup e il Community Shield già vinti, salverebbero la stagione. In caso contrario, anche per Pep partierebbero i processi.

Questa sera mancherà Kevin De Bruyne. Sul belga il rischio è che la stagione sia finita. E intanto Mahrez si è fatto venire il mal di pancia: l'algerino non è per nulla contento dello scarso utilizzo e si aggiunge a una lista di scontenti che vede Ilkay Gundogan, che non intende rinnovare il contratto, e Leroy Sané.

Classifica

Liverpool 88

Manchester City 86

Tottenham 67

Chelsea 67

Arsenal 66

Manchester United 64

Everton 49

Watford 49

Leicester 48

Wolverhampton 48

West Ham 43

Crystal Palace 42

Newcastle 41

Bournemouth 41

Burnley 40

Southampton 36

Brighton 34

Cardiff 31

Fulham 23

Huddersfield 14