Quota azzurra - Sampdoria, Quagliarella eterno. Audero futuribile

"Mai come in questo momento ci sono pochi italiani in campo", con queste parole il ct della Nazionale Roberto Mancini ha lanciato l'allarme circa i pochi italiani in giro per la Serie A. TMW oggi analizzerà la situazione squadra per squadra.

Percentuale inferiore al 50% di italiani anche se non mancano i futuribili all'azzurro: Audero, ad esempio, ha tutto per diventare uno dei portieri della Nazionale. Chi ne ha fatto parte è Fabio Quagliarella, 25 presenze, un Mondiale e un Europeo alle spalle. E magie che farebbero ancora comodo a Roberto Mancini.

Portieri

Emil Audero (1997) - 2 presenze, 180 minuti

Difensori

Nicola Murru (1994) - 2 presenze, 149 minuti

Lorenz Tonelli (1990) - 1 presenza, 90 minuti

Jacopo Sala (1991) - 1 presenza, 31 minuti

Centrocampisti

Riccardo Saponara (1991) - 2 presenze, 68 minuti

Attaccanti

Fabio Quagliarella (1983) - 2 presenze, 164 minuti

NON (ANCORA) IMPIEGATI - Questa la lista dei calciatori italiani non utilizzati da mister Giampaolo nelle prime tre giornate di Serie A.

Vasco Regini

Alex Ferrari

Gabriele Rolando

Jacopo Croce

Roberto Criscuolo

Gianluca Caprari

Percentuale calciatori italiani in rosa: 40%