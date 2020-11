Rendimento nuovi acquisti, Parma: ancora poche presenze. Liverani si affida alla vecchia guardia

vedi letture

Come stanno andando i nuovi arrivi nelle venti squadre di Serie A? Dopo sette partite si può incominciare a stilare un primo bilancio del mercato estivo, molto meno esplosivo degli altri anni fra i minori incassi dovuti all'epidemia Coronavirus e la pausa ristretta fra i due campionati, il primo finito ad agosto e l'altro iniziato alla fine di settembre, rispetto ai tre mesi soliti.

CHI È ARRIVATO - Per motivi diversi, dalle positività al Covid-19 fino alle difficoltà di ambientamento, il Parma ha potuto contare pochissimo sui tanti nuovi acquisti dell’estate. Chi si è visto maggiormente, anche se con un minutaggio inferiore ai 180 minuti complessivi, è Simone Sohm con 5 presenze. Una in meno per Wylan Cyprien. Quindi una presenza a testa per Nicolussi Caviglia, Valenti, Osorio e Brunetta, mentre i giovani Mihaila e Busi non si sono ancora mai visti in campo.

I NUMERI

Simon Sohm - 5 presenze, 178 minuti

Wylan Cyprien - 4 presenze, 141 minuti

Hans Nicolussi Caviglia - 1 presenza, 80 minuti

Lautaro Valenti - 1 presenza, 18 minuti

Yordan Osorio - 1 presenza, 90 minuti

Juan Brunetta - 1 presenza, 10 minuti

Valentin Mihaila - nessuna presenza

Maxime Busi - nessuna presenza