Riparte l'Europa League: l'Old Firm vinto e la rinascita dalle ceneri dei Rangers

vedi letture

Come la Juventus, il Celtic Glasgow cerca la decima. Dieci titoli di fila in Scozia, dopo che l'eterno dualismo coi Glasgow Rangers è finito, dopo che i Teddy Bears sono sprofondati, falliti, rialzati, crollati e resuscitati. Una lenta ripresa, quella della parte protestante di Glasgow, che in questa stagione ha avuto un sussulto che può essere l'inizio di una nuova storia. L'Old Firm, sfida di religione, di appartenenza, di politica, di bandiera e di quartiere, deciso da Connor Goldson ovvero vinto dai Gers di Steven Gerrard. Il centrale di Wolverhampton ha scritto così il suo nome in modo eterno sulla storia dei Rangers, regalando pure la prima posizione ai suoi.

Una nuova storia E' la prima pagina di una nuova storia? Chissà. Intanto il calcio scozzese, che da troppi anni si è piegato al dominio del Celtic, oggi vive di nuovi respiri e speranza che in alto si torni a lottare per il titolo e che non sia più qualcosa d'unilaterale e già scritto. Oggi, 18:55, prima nella fase a gironi per Steve G alla guida di Morelos, Hagi e ovviamente di Goldson, contro lo Standard Liegi. Dopo il week-end che può segnare la definitiva rinascita dei Rangers Glasgow.