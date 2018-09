Riparte la Serie A - Atalanta, aspettando Ilicic. E i gol di Zapata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La delusione europea alle spalle, e magari anche la sconfitta contro il Cagliari: l'Atalanta guarda alla trasferta di Ferrara contro la SPAL per riprendere la propria marcia verso l'Europa. E verso una risposta: la squadra orobica è ancora quella bellissima ammirata contro il Frosinone, o quella inconcludente della gara persa coi rossoblù?

MARCHIO DI FABBRICA GASP -

Difesa a tre, esterni a tutta fascia, i centrocampisti si inseriscono: il calcio di Gian Piero Gasperini ha tante certezze e a Bergamo hanno imparato ad amarlo. 3-4-2-1 ormai collaudato, con tanti protagonisti in questa stagione: fin troppi, a detta di Gasp, che ha lamentato in più occasioni la troppa quantità a sua disposizione. Certezze a livello di modulo, ancora da costruire negli uomini, specie in attacco: Gomez tornerà titolare fisso, bisogna capire chi tra Ilicic, Rigoni e Pasalic giocherà a supporto del Papu e di Duvan Zapata.

COME È ANDATA LA SOSTA?

Difficile chiedere di più. Nessun infortunio per i giocatori impegnati in nazionale, è sempre più vicino al pieno recupero anche Rafael Toloi e fa passi avanti anche Josip Ilicic. Djimsiti ha giocato da titolare con l'Albania, mentre Berisha è rimasto a guardare. Spazio in campo con le rispettive rappresentative anche per Freuler, Castagne, Pasalic, Reca (contro l'Italia ha esordito con la Polonia), Barrow, Pessina, Valzania e Bettella. Solo panchina per De Roon. Nessuno, comunque, ha segnato: buon per Gasp, avranno conservato la verve realizzativa per la SPAL.

L'UOMO IN PIÙ -

C'è l'imbarazzo della scelta: di Toloi abbiamo già parlato. Tra i giocatori offensivi, Gomez è l'unico ad aver mantenuto altissimo e costante lo standard. Poi, sprazzi di Rigoni e attesa per Ilicic, con Pasalic pronto a giocare il ruolo di terzo incomodo. Fra tutti, spicca Duvan Zapata: è arrivato per garantire gol e fin qui il tabellino recita zero marcature in campionato, nonostante i 215 minuti giocati. Con il talento Barrow che scalpita alle sue spalle, il gigante di Calì deve sbloccarsi, per far fare il salto alla Dea

COSÌ CONTRO LA SPAL -

Cosa dirà il bussolotto? Per esplicita ammissione di Gasperini, è questo lo strumento deputato a scegliere il portiere titolare fra Gollini e Berisha. In difesa, aspettando Toloi, confermato il terzetto titolare. A centrocampo, ballottaggio Castagne-Hateboer sulla fascia destra. Gomez-Zapata in attacco, e poi? Pasalic pare in vantaggio su Rigoni, in una corsa serrata.

3-4-2-1: Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata