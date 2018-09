Ripartire da Bernardeschi?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È passato quasi un anno dal doppio spareggio contro la Svezia. E l'Italia di Roberto Mancini sta faticando a creare un'identità, sbagliando forse i punti di riferimento su cui puntare. Vero è che le due partite contro Polonia e Portogallo siano state differenti, sia per contenuti che per giocatori scelti, ma il costruire un nuovo undici non può prescindere da un campionato che sta esprimendo, in alcuni suoi momenti, degli ottimi talenti. Su tutti, sin dalla prima sfida contro il Chievo, Federico Bernardeschi.

Appare cresciuto, enormemente, dopo un anno di apprendistato alla Juventus. Anche come uomo, in un'estate che forse preferiva passare in Russia invece che negli Stati Uniti. Il viaggio on the road lo ha probabilmente stravolto perché, oltre a una tecnica già molto interessante negli anni viola, Bernardeschi sta dimostrando di valere i soldi spesi, un anno fa, dalla Juve. Forse troppi considerando i dodici mesi di attesa, ma potrebbero essere, invece, stati un investimento sul futuro. Anche della Nazionale, perché può giocare da ala, da trequartista, oppure da interno. Ecco, lì è dove abbiamo più necessità, visti i problemi della nostra mediana.