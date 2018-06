I ritorni?

Dal corrispondente a Genova

© foto di Federico De Luca

Tre ritorni. Tre possibili colpi per il centrocampo. Il Genoa, dopo aver blindato la porta con Federico Marchetti, aver rinforzato il pacchetto difensivo con il figliol prodigo Mimmo Criscito ed essersi assicurato un profilo interessante per l'attacco come Krzysztof Piatek, è al lavoro per rinforzare il reparto di mediana. Prosegue il lavoro della società rossoblu per poter consegnare a Davide Ballardini una squadra già pronta fin dal ritiro di Neustift, in programma il prossimo 9 luglio. Il primo possibile rientro possiamo definirla quasi una conferma. Andrea Bertolacci a fine mese tornerà al Milan per fine prestito ma il centrocampista romano è in cima alla lista dei desideri del tecnico. Le due società sono al lavoro per far sì che l'esperienza genovese del giocatore possa prolungarsi. Ai rossoneri potrebbe andare una cifra pari a 5 milioni di euro con un contratto quinquennale al calciatore ma l'operazione dovrebbe concretizzarsi soltanto dopo il ritorno di Mirabelli dalla Russia, dove si è recato insieme a Gennaro Gattuso per seguire le partite del Mondiale.

MANDRAGORA CI SIAMO, STURARO ATTENDE - Non solo Bertolacci. Il Grifone potrebbe riabbracciare un altro centrocampista cresciuto proprio nelle sue giovanili. Il riferimento è a Rolando Mandragora che potrebbe ritornare nel capoluogo ligure dopo l'esperienza alla Juventus. Il classe 1997 è reduce da un campionato da titolare in prestito al Crotone terminato con la retrocessione dei calabresi e potrebbe arrivare a titolo definitivo, ma con diritto di recompra in favore dei bianconeri. Nella giornata odierna dovrebbe esserci l'incontro in Lega fra le due società per provare a trattare l'acquisto e chissà che non possa anche esserci la fumata bianca. Più difficile invece arrivare a Stefano Sturaro. Dei tre possibili ritorni, quello del mediano sanremese sembra quello più complicato. Il ragazzo, che in stagione ha collezionato 19 presenze fra campionato, Champions e Coppa Italia con la maglia della Vecchia Signora, non è ancora convinto di vestire la maglia rossoblu e preferirebbe attendere eventuali altre richieste.