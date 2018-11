Rivelazioni d'Europa: Callum Wilson, sulla scia di Kane e Vardy

Su Tuttomercatoweb.com le schede e gli approfondimenti sui giocatori rivelazione dei grandi campionati

La storia di Callum Wilson ricorda a tratti quella di Harry Kane, di Jamie Vardy. Di quelli a cui l’Inghilterra ha concesso un’occasione solo dopo polvere e calci. Dopo erba tra i denti e palloni nelle reti. Anni di delusioni, sudore, fatica. Gol. Callum Wilson da Coventry, patria natale e calcistica, ha ricevuto la prima chiamata in Nazionale per i prossimi impegni. Sette anni fa, era per un mese in prestito al Tamworth. Tre anni fa, si rompeva il legamento del crociato destro. Un anno e mezzo fa, il crociato sinistro. La bacheca recita per lui, centravanti vecchio stile, una sola Championship con la maglia del ‘suo’ Bournemouth, dove è specchio e icona del gioco di Eddie Howe. Sei reti in dodici partite giocate in Premier League, è pure l’uomo copertina della formazione più operaia degli alti borghi della classifica britannica. La convocazione non è però un mero premio alla carriera. Wilson è ora nella stagione dell’ascesa, al centro del mondo Bournemouth ma pure a quello del mercato.

Nome Callum Wilson

Anno di nascita 1992

Nazionalità Inghilterra

Squadra Bournemouth

Ruolo Centravanti